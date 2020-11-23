Guardian: «полная неожиданность» — учёные впервые обнаружили частицы микропластика у вершины Эвереста

Британские учёные обнаружили микроскопические частицы пластика всего в нескольких сотнях метров от пика самой высокой горы в мире Эвереста, сообщает The Guardian. Исследователи предполагают, что найденный на склонах микропластик мог остаться от экипировки и снаряжения альпинистов, или его мог принести ветер.

Британские экологи впервые обнаружили у вершины горы Эверест, самой высокой горы в мире, частицы микропластика, пишет The Guardian со ссылкой на журнал One Earth, в котором было опубликовано исследование. Это, а также обнаружение микроскопических частиц пластика в самой глубокой точке Земли — Марианской впадине, свидетельствует о том, что мусор, который за собой оставляет человек, загрязнил всю планету.

Исследователи Плимутского университетанашли частицы микропластика в нескольких сотнях метров от пика горы высотой 8850 м, в месте, известном как «балкон», а также в десяти других местах склонов Эвереста.

Пластиковые волокна были обнаружены в пробах снега с каждой из точек, на высоте от 5300 до 8440 м. В образцах снега в среднем оказалось около 30 микропластических частиц на литр воды и 119 волокон на литр в наиболее загрязнённых образцах. Наибольшая концентрация микропластика была обнаружена возле базового лагеря, где альпинисты и шерпы проводят больше всего времени. В прошлом году на Эверест поднялись не менее 880 человек.

Как полагают учёные, найденные там волокна, скорее всего, остались от экипировки, палаток и верёвок, которыми пользовались альпинисты. Более того, как и в случае со склонами Альп и Пиреней, крошечные частицы пластика туда мог принести ветер.

«Меня действительно удивило обнаружение микропластика в каждом проанализированном образце снега. Гору Эверест я всегда считала местом отдалённым и нетронутым, — приводит издание слова руководителя исследовательской группы доктора Имоджен Нэппер.— Осознание того, что территория у пика самой высокой горы в мире загрязнена, стало полной неожиданностью».

Нэппер призвала международное сообщество направить свои усилия на принятие «надлежащих экологических решений», а также «защищать нашу планету и заботиться о ней».

Эколог из Университета Плимута указала на важность переработки и повторного использования отработанного пластика. Кроме того, Нэппер сочла необходимым производить одежду из более качественных материалов, нежели синтетические ткани, из которых она изготавливается в настоящий момент, например, использовать хлопок.

Как напоминает The Guardian, ежегодно в окружающую среду попадают миллионы тонн пластика. Люди потребляют микроскопические частицы этого мусора через пищу и воду, а также вдыхают их. Тем не менее воздействие микропластика на здоровье человека пока остаётся неизвестным.