Guardian: учёные выяснили, что микропластика в океанах может быть значительно больше

Британские учёные обнаружили в океанах в два раза больше микроскопических частиц пластика, чем показывали прежние исследования, пишет The Guardian. Новые данные свидетельствуют о том, что количество микропластичных частиц в прибрежных водах превосходит обилие зоопланктона, который лежит в основе пищевой цепи в море и играет важную роль в регулировании климата.

Количество микропластика в океанах по крайней мере в два раза превосходит обилие микроскопических частиц пластика, о котором ранее было известно специалистам, сообщает The Guardian, ссылаясь на недавнее исследование британских учёных.

Используя сетку с мелкими ячейками вместо прежних более крупных для фильтрации микропластика в водах у берегов Великобритании и США, учёным удалось обнаружить более мелкие частицы. Как отмечает издание, в частицах преобладали текстильные волокна.

«Оценка концентрации микропластика в море в настоящее время может быть значительно занижена», — заявила руководитель исследования профессор Морской лаборатории Плимута Пенни Линдек.

Обнаружив у побережья Плимута в Великобритании и у побережья штата Мэн в США схожие результаты, учёные сделали вывод, что данные репрезентативны для прибрежных вод по всему миру.

«Используя экстраполяцию, мы предполагаем, что концентрация микропластика может превышать 3700 частиц на кубический метр», — добавила Линдек. Более того, по её словам, в океанах могут находиться ещё более мелкие частицы, что означает, что количество пластика «может быть ещё больше».

Как отмечает издание, загрязнение пластиком наносит ущерб росту и выживанию морских организмов. При этом обнаруженные более мелкие частицы вызывают особое беспокойство, так как совпадают по размеру с пищей зоопланктона, который лежит в основе пищевой цепи в море и играет важную роль в регулировании климата. Новые данные свидетельствуют о том, что в некоторых водах может находиться больше микропластичных частиц, чем зоопланктона.

В настоящее время учёные также находят микропластик в арктических снегах, в горной почве, в реках и самых глубоких озёрах. Также предыдущие исследования показали, что птицы, питающиеся речными насекомыми, съедают около 200 кусочков пластика в день, а также кормят ими своих птенцов.

Кроме того, микропластик может попадать в организм человека, так как частицы пластиковых отходов в конечном итоге проникают в нашу воду, почву и воздух. Однако, как напоминает The Guardian, воздействие микроскопических частиц пластика на здоровье пока остаётся неизвестным.