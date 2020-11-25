Трамп: Парижское соглашение по климату было создано, чтобы убить экономику США

Во время саммита «Большой двадцатки» Дональд Трамп заявил, что США вышли из Парижского соглашения по климату потому, что оно было к ним крайне несправедливым. Также он заверил, что и вне этого соглашения Штаты сокращают свои выбросы углекислого газа в атмосферу. Впрочем, The Independent отмечает, что если сравнивать по объёму экономики и общих выбросов, то этого недостаточно.
Американский президент Дональд Трамп во время саммита G20, который проходил в выходные в виртуальном формате, заявил, что историческое Парижское соглашение 2015 года было создано не для того, чтобы побороть изменение климата, а чтобы разрушить экономику США. «Чтобы защитить американских рабочих, я вывел США из несправедливого и одностороннего парижского соглашения по климату, очень несправедливого по отношению к США», — приводит The Independent его слова.
Впрочем, Джо Байден, который приступит к полномочиям президента в январе, уже обещал, что вернётся к этому соглашению как можно скорее. В своё время, когда у власти был Барак Обама, США участвовали в его разработке, а Обама называл соглашение поворотным моментом для глобальной борьбы с изменением климата. Но Трамп постарался повернуть вспять все достижения Обамы, в том числе вышел из этого договора по климату.
Но во время выступления на саммите Трамп заявил, что его администрация немало сделала для окружающей среды, что США находятся в числе стран с самым чистым воздухом и водой, что с момента выхода из Парижского соглашения они всё равно сократили выделение углекислого газа больше, чем какая-либо другая страна.
В целом это так, но уровень выбросов в США снижается планомерно с 2007 года, отмечает автор статьи. А учитывая размер экономики, Штатам нужно ещё очень сильно их сокращать. И гораздо правильнее смотреть на процентное соотношение сокращения выбросов, а по этому показателю США с 2005 года не входят даже в топ-10.
В свою очередь, Китай, который лидирует по загрязнению воздуха, отметил, что G20 должна и дальше бороться с изменением климата. Сам же Пекин обещал постараться свести к нулю свои выбросы углекислого газа к 2060 году, пишет The Independent.
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