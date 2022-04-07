France info: во Франции почти все кандидаты в президенты игнорируют вопрос о запрете личного транспорта

В разгар избирательной кампании во Франции почти никто из кандидатов не говорит об ограничении использования личного транспорта в крупных городах, несмотря на насущную проблему загрязнения воздуха. Некоторые называют продвигаемые Евросоюзом меры социальной дискриминацией, другие же опасаются народного возмущения по примеру «жёлтых жилетов», рассказывает France info.

Учёные бьют тревогу: каждый год от загрязнения воздуха преждевременной смертью умирает 48 тыс. человек, и вопрос об ограничении использования личного транспорта в городской среде стал регулярно напоминающей о себе проблемой общественного здравоохранения, пишет France info. Под давлением Евросоюза за последние годы во Франции появились новые законы, позволяющие правительству и местным органам ограничивать дорожное движение, вдохновляясь опытом других стран. Таким образом появляются различные виды зон: зоны с нулевым уровнем выбросов парниковых газов (ZAPA), зоны с ограничением дорожного движения (ZCR), зоны с низким уровнем выбросов (ZFE) и другие. Тем не менее почти все кандидаты на предстоящих президентских выборах обходят стороной эту тему.

Хотя в 2017 году Эммануэль Макрон обещал вдвое сократить число дней с загрязнённым воздухом, эта задача «просто-напросто исчезла из его программы» в 2022 году, замечает французская газета. В лагере ультраправых как Марин Ле Пен, так и Эрик Земмур явно высказались за исчезновение зон с низким уровнем выбросов (ZFE), которые они называют «зонами вне закона». Ультралевые не отстают: лидер коммунистов Фабьен Руссель и глава «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон считают такое разделение на зоны социальной дискриминацией. Республиканка Валери Пекресс опасается демонстраций по примеру «жёлтых жилетов» и предлагает провести такую реформу после 2025 года. Кандидат от социалистов Анн Идальго с 2014 года в качестве мэра Парижа постоянно вводила меры для сокращения автомобильного потока в столице: расширяла сеть велосипедных дорожек, закрыла магистраль Жоржа Помпиду и обещала организовать зоны с ограничением дорожного движения к 2024 году. Однако только у эколога Янника Жадо в программе указано о желании создать зоны с низким уровнем выбросов по всей территории Франции.

Что касается французов, им будет тяжело отказаться от личного транспорта, отмечается в статье. Жители пригородов особенно пострадают: они жалуются на удлинение своих ежедневных маршрутов из-за недостаточно развитой сети общественного транспорта. Некоторые даже видят в таких мерах ограничение свободы передвижения. Возможно, именно поэтому кандидаты в президенты не затрагивают экологию, хотя она является одной из ключевых проблем, а в опросе от 3 марта 80% французов заявили, что «обеспокоены» загрязнением окружающей среды и изменением климата. К тому же речь идёт не об ограничении права на передвижение, а о пересмотре роли автомобиля как ведущего вида транспорта, чтобы в первую очередь бороться с вредными выхлопами.

Во Франции для конкретных действий в этом направлении пришлось ждать, когда европейский суд обвинит французское правительство в бездействии. В декабре 2019 года был введён закон по организации зон с низким уровнем выбросов на муниципальном уровне. Создание таких зон стало обязательным для городов, в которых постоянно наблюдают превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе — например, в парижской агломерации (40 городов, в том числе Париж), в метрополии Гренобля (27 городов, в том числе Гренобль) и в метрополии Лиона. Проект предусматривает введение зон с низким уровнем выбросов во всех крупных населённых пунктах, где проживает свыше 150 тыс. человек, отмечает France info.