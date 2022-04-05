France 2: «дорога из заплаток» — французы недовольны состоянием и ремонтом дорог

Во Франции жители обеспокоены множеством дорог с ямами и растрескавшимся асфальтом, передаёт France 2. В свою очередь Счётная палата также критикует местную власть за некачественный ремонт и плохое финансирование, а правительство — за отсутствие национальной программы.

Растрескавшийся асфальт, выбоины на дороге означают возможные аварии. Состояние французских дорог вызывает беспокойство. Доказательством служит то, что наша страна занимает 18-е место в мировом рейтинге по качеству дорог, тогда как 10 лет назад она возглавляла список.

Наглядный пример — неширокая дорога в департаменте Эр и Луар. Официально она закрыта, однако некоторые местные жители всё равно пытаются по ней ездить. Это 3 километра незаделанных дыр.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я пытаюсь взять немного вправо, немного влево, я рискую, но мы вынуждены находить путь, где меньше ям.

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мой муж повредил так литой диск.

Прошлой осенью департамент ремонтировал дорогу, но, по словам жителей, слишком поспешно.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: В хорошем состоянии мы её видели, я бы сказала, максимум два-три месяца и всё. Так что это зря потраченные деньги.

Этот случай не единичный. В своём отчёте о состоянии дорог Счётная палата критикует правительство за отсутствие национальной политики, а администрацию на местах — за то, что выделяют на ремонт слишком мало средств. В документе указано: «В департаментах содержание и эксплуатация дорог чаще всего остаётся регулируемой переменной в зависимости от финансовой ситуации».

Такого же мнения придерживается 80-летний Пьер Обри. Этот пенсионер создал петицию с критикой того, что он назвал «дорогой из заплаток».

ПЬЕРР ОБРИ, пенсионер: Они заделали (выбоины. — ИноТВ) на всех больших и маленьких дорогах таким видом асфальта, который сходит после проливных дождей.

Эту дорогу подремонтировали более-менее хорошо. На этом участке работы велись всего десять дней.

ПЬЕРР ОБРИ: Повсюду уже отстаёт гравий. Проводишь рукой, и он моментально отходит.

Петицию подписало 250 человек, и департамент обещал отремонтировать трассу до конца года.

Однако на любом уровне — местном, департаментском или национальном — дорог в плохом состоянии очень много. Счётная палата предлагает привлекать к финансированию ремонтных работ участников дорожного движения. Так, в Эльзасе думают ввести экологический налог.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2022 года.