Telegraph: Кембридж решил «разоблачить» англосаксов ради борьбы с расизмом

В Кембриджском университете начали учить тому, что англосаксы не существовали как отдельная этническая группа. По утверждению авторов инициативы, таким образом они стремятся побороть существующие в обществе «националистические мифы», пишет The Daily Telegraph.

Студентов Кембриджского университета учат, что англосаксы не существовали как отдельная этническая группа. Тем самым в престижном вузе пытаются «развенчать основу националистических мифов» об истоках происхождения современных британцев, пишет The Daily Telegraph.

По словам авторов инициативы, они хотят сделать преподавание истории раннего Средневековья страны более «антирасистским». Поэтому они стремятся убедить учащихся в том, что англичане и другие народы Соединённого Королевства, включая валлийцев, шотландцев и ирландцев, никогда не имели «упорядоченной и древней этнической идентичности».

Термин «англосаксы» обычно относится к культурной группе, которая возникла и процветала в период между падением римского владычества в Британии и норманнским завоеванием. Германские народы — англы, саксы и юты — прибыли на эту территорию и создали новые королевства, впоследствии ставшие единой Англией. Кроме того, к этой эпохе относятся древнеанглийские эпосы, включая «Беовульфа», поясняет издание.

Тем не менее слово «англосакс» с недавних пор стало предметом широких споров в академических кругах. По утверждению некоторых учёных, оно используется расистами — особенно в США — для поддержки идеи древней идентичности белых англичан, и поэтому от него следует отказаться, подчёркивает The Daily Telegraph.

В 2019 году Международное общество англосаксов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество изучения раннесредневековой Англии. Организация позицинировала своё решение «как знак признания проблемных коннотаций», связанных с термином.

Поводом для переименования послужил уход из общества канадской учёной Мэри Рамбаран-Олм. Позже она утверждала, что «англосаксонский миф увековечивает ложное представление о том, что значит быть «коренным» британцем».

В 2020 году 70 академиков подписали письмо, в котором говорилось, что шум вокруг термина «был импортирован из Америки». По их словам, в США слово «англосаксонский» и его производные воспринимаются совершенно иначе, чем в других странах. Особенно по сравнению с Британией, где этот вопрос был детально изучен и представлен в различных популярных документальных фильмах и на тематических выставках.

Некоторые исследователи утверждают, что понятие «англосаксонский» является неточным, поскольку в тёмные века население часто менялось. Другие специалисты, включая профессора Говарда Уильяма из Честерского университета, настаивают, что этот термин остаётся полезным для историографии и археологии, обращает внимание The Daily Telegraph.