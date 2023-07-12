Guardian: в Финляндии новый скандал — министру финансов приписывают расистские комментарии в соцсетях

Министра финансов Финляндии Рийкку Пурру обвиняют в том, что она оставляла комментарии расистского содержания в интернете под псевдонимом. Как пишет The Guardian, она своего авторства не признала, но извинилась. При этом она отметила, что подавать в отставку по примеру своих товарищей не намерена.

Новое правительство Финляндии правого толка столкнулось сразу с несколькими скандалами. В частности, как сообщает The Guardian, последний скандал связан с тем, что лидеру ультраправой финской партии и министру финансов Рийкке Пурре приписываются расистские комментарии в соцсетях.

Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов под именем «riikka», которые в основном относятся к 2008 году. Она заявила, что не собирается уходить в отставку, но при этом извинилась за «глупые комментарии в социальных сетях».

В одном из комментариев 2008 года говорилось о том, что «нигеры продают пиратские Vuitton» в Барселоне. При этом журналисты выяснили, что во время публикации этого комментария Пурра была там на научной конференции. В другом комментарии говорится про «звук более тёмных самцов, когда они проходят мимо вас»: «Чем больше желания у Абдуллы, тем больше выделяется слюны».

Ещё один комментарий под тем же именем: «Кому-нибудь сегодня в Хельсинки хочется плевать на нищих и бить детей нигеров?» Сообщение от января 2008 года гласило: «Во мне столько ненависти и чистой ярости… Что ты делаешь с моей психикой, ислам?» В сентябре 2008 года тот же комментатор высказался о стычке в электричке с группой молодых иммигрантов: «Если бы мне дали пистолет, в электричке были бы трупы, вот увидите».

Пурра отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла». Однако на следующий день она написала: «Я прошу прощения за глупые комментарии в социальных сетях, сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Я не идеальный человек, я сделала ошибки».

При этом она выразила надежду, что о ней будут судить по её работе на посту. Она добавила, что политика её партии «основана не на экстремизме, расизме или дискриминации, а на преследовании интересов Финляндии и финнов».

Оппозиция и некоторые политики поспешили осудить эти публикации. А президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что иммиграция и расизм — это разное, и с расизмом нужно бороться.

Помимо этого, во вторник появилась фотография депутата от оппозиционной Социал-демократической партии с группой обнаженных молодых людей, некоторые из которых отдают нацистское приветствие. Антти Линдтман сказал, что сожалеет об этом инциденте, добавив, что фотография была сделана давно, он лично не делал этого жеста и никогда не симпатизировал нацистам.