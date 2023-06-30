Bloomberg: неожиданная отставка — министра экономики Финляндии обвинили в связях с экстремистами

Спустя всего десять дней после того, как было сформировано новое правительство Финляндии, один из ключевых членов кабинета решил подать в отставку. Министр экономики Вильгельм Юннила принял такое решение после потока обвинений в том, что он является сторонником «экстремистских» взглядов в связи с некоторыми его прежними высказываниями, сообщает Bloomberg.

Министр экономики Финляндии Вильгельм Юннила заявил, что уйдёт из состава действующего правительства. В результате новое финское правительство во главе с Петтери Орпо потеряло одного из ключевых членов кабинета всего через десять дней после того, как оно было сформировано, пишет Bloomberg.



«Принимая во внимание преемственность правительства и репутацию Финляндии, я вижу, что для меня будет невозможно удовлетворительно продолжать работу на посту министра», — заявил Юннила в пятницу, официально объявляя о своей отставке. Причиной такого решения министра стали многочисленные обвинения в том, что он является сторонником «экстремистских» взглядов, поясняется в статье.



Ранее на этой неделе оппозиция выдвинула ему вотум недоверия, обвинив его в связях с ультраправыми движениями. По мнению представителей оппозиции, эти связи нельзя объяснить «единичным инцидентом, недоразумением или плохим чувством юмора — напротив, это были частые, систематические и дружеские контакты», сообщает Bloomberg.



И хотя результаты голосования по этому вопросу всё же были в пользу Юннилы, однако под давлением общественной критики министр экономики, представлявший популистскую «Партию финнов», решил в итоге уйти в отставку спустя неделю после того, как начал разгораться скандал вокруг его предположительных связей с ультраправыми движениями.



В качестве доказательств его симпатий к экстремистам, в частности, критики приводили цитаты из выступления Юннилы на митинге, организованном Альянсом националистов в Турку четыре года назад в память о жертвах, получивших ножевые ранения после нападения, произошедшего в этом городе. В этом мероприятии также принимали участие некоторые члены ныне расформированного «Северного движения сопротивления», поясняется в статье.



Кроме того, финского политика также раскритиковали за его старые шутки и высказывания в отношении его предыдущего избирательного номера 88, который некоторые расценивают как числовой код «сторонников превосходства белой расы». Как сообщила финская общественная телекомпания Yle, ранее в этом году Юннила поздравил другого кандидата, которому был присвоен такой же номер, в шутку назвав его «выигрышной картой».



Этот скандал также вынудил Юннилу опубликовать официальные извинения на своей странице в соцсетях. «На протяжении многих лет я позволял себе шутки, которые в ретроспективе теперь кажутся глупыми и ребяческими. Я поступал неправильно, и я сожалею о своих действиях», — написал политик.



Юннила при этом подчеркнул, что он в действительности никогда не поддерживал никаких отношений или связей с экстремистами, а также что он осуждает любые проявления антисемитизма, сообщает Bloomberg.