New York Post: премьер-министр Финляндии объявила о разводе с мужем через несколько месяцев после скандала с вечеринками

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила о предстоящем разводе с мужем всего через несколько месяцев после публикации откровенных видео с вечеринки с участием главы правительства, сообщает New York Post. Как напоминает газета, в августе прошлого года Марин пришлось извиняться за своё поведение на дружеском празднике, где она выпивала алкоголь и откровенно танцевала с другим мужчиной.

Уходящий премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила о предстоящем разводе с мужем, сообщает New York Post. Как напоминает издание, это произошло всего через несколько месяцев после того, как Марин подверглась критике за участие в вечеринках и откровенные танцы с другим мужчиной.

Санна Марин и её муж, с которым она прожила три года, Маркус Райкконен сообщили в соцсетях о том, что совместно подали заявление на развод. «Мы благодарны за 19 лет, проведённых вместе, и за нашу любимую дочь. Мы останемся лучшими друзьями», — написали они.

Марин, ставшая на момент своего избрания самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 34 лет, в августе прошлого года вынуждена была защищаться от обвинений в нарушении трудовой этики, пишет газета. Это произошло после того, как в сети появились видеозаписи шумных вечеринок с её участием, а также её танцы с неизвестным мужчиной.

«[Марин] вела себя как одинокая 20-летняя девушка или что-то вроде того. Было трудно поверить, что она замужем», — рассказывал финским СМИ один из свидетелей вечеринки. Позже Марин со слезами на глазах принесла публичные извинения. «Я тоже человек», — заметила она добавив, что извлекла урок из произошедшего.

Как пишет издание, несмотря на эту оплошность, Марин оставалась популярной среди финской молодёжи умеренных взглядов, однако в прошлом месяце её партия потерпела неудачу на парламентских выборах в Финляндии. Ожидается, что Марин уйдёт с поста лидера Социал-демократической партии к началу новой сессии парламента этой осенью.