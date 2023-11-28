Do Rzeczy: мэру украинского Львова напомнили, что город должен принадлежать Польше
Заявление мэра Львова Андрея Садового о протесте польских перевозчиков на границе с Украиной вызвало в Польше возмущение многих комментаторов и интернет-пользователей, пишет Do Rzeczy. «Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины сводится на нет группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну, которая защищает свою независимость и безопасность Европы уже второй год», — написал он в Facebook*.
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