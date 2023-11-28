Do Rzeczy: мэру украинского Львова напомнили, что город должен принадлежать Польше

По мнению мэра Львова, протест польских перевозчиков перечёркивает весь огромный вклад Варшавы в помощь Киеву в ходе украинского конфликта. Его слова не остались незамеченными: польская активистка Кая Годек заявила, что Львов и вовсе необходимо вернуть в состав Польши, сообщает Do Rzeczy.

Заявление мэра Львова Андрея Садового о протесте польских перевозчиков на границе с Украиной вызвало в Польше возмущение многих комментаторов и интернет-пользователей, пишет Do Rzeczy. «Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины сводится на нет группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну, которая защищает свою независимость и безопасность Европы уже второй год», — написал он в Facebook*.

Его слова вызвали бурю эмоций, среди прочего их прокомментировала известная польская активистка Кая Годек. Занятно то, что своим постом она спровоцировала не меньшее возмущение, нежели ранее мэр Львова. «Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю», — написала она в соцсети X.

В свою очередь, депутат левых взглядов Анна Мария Жуковска незамедлительно прореагировала на это заявление. «Польша аналогично «необоснованно» получила среди прочего Щецин, Кошалин, Слупск, Гданьск, Ольштын, Эльблонг, все Мазуры, Зелена-Гура, Гожув, Вроцлав, Ополе, Гливице, Валбжих», — перечислила она.

Годек, однако, не смутили слова депутата. «Нет, нельзя поставить знак равенства между возвращением польских земель Польше и грабежом Польши за счёт Кресов. Более того, превращение их территории, где ранее происходила кровавая этническая чистка поляков, в советскую республику. Я рада, что могла вам помочь!» — ответила она.

Do Rzeczy напоминает, что протест польских перевозчиков продолжается на границе с Украиной с 6 ноября. Протестующие требуют вернуть для перевозчиков с Украины необходимость получать коммерческие разрешения и ограничить их количество.

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