«Ненавижу Польшу, особенно поляков»: опоздав на самолёт, украинская гимнастка не сдержала своих эмоций

Из-за опоздания на рейс Варшава — Дубай звезда украинской гимнастики Влада Никольченко вылила свой гнев на Польшу и поляков. В соцсети она призналась, что ненавидит как эту страну, так и народ и вынуждена быть здесь только потому, что на её родной Украине закрыли аэропорт. В результате в отношении гимнастки было возбуждено дисциплинарное производство и ей пришлось принести свои извинения, списав срыв на украинский конфликт, пишет wPolityce.

Звезда украинской гимнастики, бронзовая медалистка чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы по художественной гимнастике Влада Никольченко вызвала скандал своими высказываниями в социальных сетях. Гимнастка оскорбила Польшу и поляков, когда 20 ноября должна была вылететь в Дубай из варшавского аэропорта Окенче, сообщает wPolityce.



«С утра они испортили мне настроение. Я всем сердцем ненавижу эту страну и прежде всего людей, которые здесь живут. Я здесь нахожусь только потому, что на моей родной Украине аэропорт был закрыт», — написала Никольченко в Instagram*. Причина этих постыдных откровений крылась в том, что ранее гимнастка опоздала на рейс из Варшавы в Дубай.

wPolityce обращает внимание на то, что бывшему генеральному секретарю Польской ассоциации гимнастики Петру Дека стали известны признания Никольченко. Через соцсети он сообщил, что уже лично обратился по этому вопросу в украинскую федерацию.

Затем в пресс-службе Федерации гимнастики Украины сообщили, что было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Никольченко. Сама гимнастка в новом посте признала, что её слова были вызваны неконтролируемым всплеском эмоций из-за украинского конфликта.





«У меня случился психический срыв... При каждом конфликте, даже этом неземном, из-за войны в моей стране, агрессивным образом, без моего согласия, появляется стресс. Это была ситуативная эмоция, о которой я сожалею, я не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счёт. Это сказала не я, а эмоции, которые находятся внутри меня. Простите», — написала она.