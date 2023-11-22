«Споров будет только больше»: отношения Варшавы и Киева хороши только на фото

Несмотря на то что как Украина, так и Польша крайне не заинтересованы в поражении Киева в ходе конфликта, отношения двух стран начинают давать сбой. Экономические и исторические разногласия не исчезают с повестки дня. Более того, Киев упорно отказывается прислушиваться к требованиям польских фермеров и перевозчиков, а также пытается везде увидеть «российские следы», пишет Rzeczpospolita.

Отношения Варшавы и Киева хорошо выглядят только на фото. В них была сделана ставка прежде всего на слова и символику. В свою очередь, процесс разрешения конкретных споров между двумя странами не идёт гладко, более того, всё указывает на то, что их количество будет только расти, пишет Rzeczpospolita.

Издание обращает внимание на то, что поляки и украинцы в состоянии легко общаться на своих языках, если говорят друг с другом медленно и чётко. «Во время общих речей в Варшаве или Киеве и многочисленных встреч политиков нет необходимости в переводчике. Особенно для того, чтобы понять, что крах украинского государства и победа имперской России превратили бы Польшу в прифронтовое государство, подорвали бы нашу безопасность, ослабили бы экономику и уготовили бы неопределённость для будущих поколений», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Украинцы, в свою очередь, прекрасно отдают себе отчёт в том, какими были бы первые недели конфликта без помощи поляков. Если бы на месте Польши оказалась страна с таким же отношением к Украине, как, например, Венгрия Виктора Орбана, поставок оружия и гуманитарной помощи, возможно, не стоило бы ожидать.

«Украинцы не хотят, чтобы Путин разрезал их страну на части, поляки не хотят, чтобы граница с Россией была продлена на 535 километров. Этот вопрос ложится в основу польско-украинских отношений. Однако, кроме этого фундамента, весь процесс строительства, к сожалению, идёт очень тяжело», — говорится в статье. «Когда в двусторонних отношениях возникают конкретные проблемы, украинцы перестают понимать польский язык, а поляки вдруг начинают нуждаться в переводчике», — подчёркивает издание.

Rzeczpospolita указывает, что уже много лет проблема эксгумации польских жертв Волынской резни не находит своего решения. Дело дошло даже до того, что недавно замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что без решения этого вопроса Украине даже не стоит мечтать о членстве в ЕС. Вне всяких сомнений, этот вопрос должен был исчезнуть с повестки дня за подписью одного украинского чиновника, а не становиться предметом многочисленных переговоров на президентском и министерском уровне.

Издание напоминает, что когда украинское зерно заполонило польский рынок и правительство в ответ ввело запрет на его ввоз, в Киеве это решение связали исключительно с избирательной кампанией, которой жила тогда Польша. Украинцы не хотели слышать доводы польских фермеров, а сейчас, хотя выборы уже состоялись, нет никаких признаков того, что новое правительство отменит эмбарго. Более того, сегодня польские перевозчики протестуют, блокируя несколько пограничных переходов с Украиной. Они указывают на то, что неограниченный приток украинских грузовиков влияет на их отрасль, в которой в Польше занято более 1 млн человек и которая отвечает за 6% ВВП. «В Киеве этого не слышат, они выискивают скрытый смысл протеста, российские следы», — говорится в статье. Более того, вместе со сближением Украины с ЕС в двусторонних отношениях с Польшей, особенно экономических, вне всяких сомнений, будет появляться всё больше спорных тем.