Эксперт: антироссийская прозападная Украина укрепит безопасность Польши

Любое перемирие или прекращение огня станет не более чем передышкой для Москвы, потому что она не сдастся и вернётся в игру за борьбу за своё место в Европе и в мире. Россияне видят украинский конфликт в качестве элемента системной войны с Западом, уверен аналитик Яцек Бартосяк. В свою очередь, его коллега Пётр Зыхович признал, что ему не важно где будет проходить демаркационная линия, значение имеет лишь то, что в ближайшие десятилетия антироссийская и прозападная Украина защитит собой границы и безопасность Польши.

Польский аналитик Яцек Бартосяк уверен, что в целом его страна выиграла от украинского конфликта. Он указывает на ослабление состояния российской армии, по крайней мере на настоящий момент, одновременно указывая на то, что в будущем ситуация может измениться кардинальным образом. По словам эксперта, россияне делают выводы из конфликта, более того, они хорошо выучили военное искусство. Во-вторых, по его мнению, украинская армия окрепла по сравнению с началом конфликта. Он уверен, что за счёт неё можно будет добиться баланса в Восточной и Центральной Европе, если только Украина не распадётся ввиду политической, социальной и финансовой шаткости, пишет Onet.

В-третьих, Бартосяк обращает своё внимание на то, что хотя американцы в итоге не смогли удовлетворить ожиданий поляков, они всё-таки увеличили своё присутствие как в Европе, так и в их стране. Более того, он напомнил, что в ходе саммита НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе были приняты договоренности по укреплению восточного фланга, что позитивным образом отразилось на сплочённости альянса, хотя Украине и не было обещано абсолютно ничего существенного. Пятый пункт — польские власти под влиянием шока конфликта решили модернизировать польскую армию и совершить грандиозные закупки вооружения. Он также назвал положительным результатом процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Одновременно польский аналитик признал, что у украинского конфликта, с польской точки зрения, есть не только плюсы, но и минусы. Он указал на рост напряжённости в отношениях с Россией, что чревато гибридными атаками или вообще открытой войной между Россией и Польшей или НАТО в будущем.

В свою очередь, журналист Пётр Зыхович полагает, что самое главное для Польши — это сохранить буфер на востоке, то есть в странах, которые отделяют её от России. По его мнению, Белоруссия — это отдельная, сложная тема, но по крайней мере роль Украины «гарантирована». «Честно признаюсь, мне не особо важно, каким образом будет проходить линия разграничения в Донбассе и в Запорожье после окончания этой войны. Несколько десятков километров вправо или влево. Для меня важно то, что в ближайшие десятилетия Украина станет антироссийской и прозападной страной, ощетинившимся штыками бастионом, отделяющим нас от Российской Федерации. Это укрепляет нашу безопасность», — пояснил он.

В то же время, по оценкам эксперта, после окончания конфликта, россияне сделают соответствующие выводы и восстановят свою армию. Он уверен, что Москва будет готовиться к следующему раунду этой игры, поэтому любое перемирие или прекращение огня станет для неё не более чем передышкой. «Россияне не откажутся, они вернутся в игру за борьбу за своё место в Европе и в мире. То, что происходит, они рассматривают в качестве длительной системной войны с Западом, которая продлится не менее десяти лет», — предупредил он.

Более того, он призвал всех отдать себе отчёт в том, что НАТО — это американцы, без США альянс не более чем политическая формула. Именно поэтому Польше необходимо создать правильный баланс сил в регионе и нарастить собственный военный потенциал, чтобы в случае необходимости справиться без американцев. Он уверен, что главный урок украинского конфликта заключается в том, что помощь Запада и поставки техники могут как поступить, так и нет, поэтому в первую очередь надо рассчитывать на себя. «Я очень опасаюсь следующего сценария: в течение нескольких лет жаждущие реванша россияне модернизируют свою армию, и перед Центральной и Восточной Европой возникнет серьёзная проблема», — резюмировал он.