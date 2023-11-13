New Atlas: Запад безнадёжно отстаёт от России в военной промышленности, но даже не пытается изменить ситуацию

Россия значительно обходит США и Европу по производству артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Тем не менее Вашингтон и его союзники не только не предпринимают каких-либо мер, чтобы нагнать Москву в этом направлении, они даже не обсуждают всерьёз этот растущий разрыв, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик.

В статье (NBC. — ИноТВ) также говорится: «Они (обсуждения потенциальных переговоров между Киевом и Москвой. — ИноТВ) начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что конфликт зашёл в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине. Представители администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы». Итак, снова возникает проблема с людскими ресурсами. Непропорциональные потери.

«В то время как, по словам чиновников, складывается ощущение, что Россия обладает бесконечными запасами, Украина вдобавок испытывает серьёзные трудности с вербовкой и недавно столкнулась с публичными протестами из-за некоторых требований Владимира Зеленского о неограниченном призыве».

Они проигрывают в конфликте. Они становятся всё более отчаянными. И любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло. Вместо того чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать.

В статье говорится о некоем «тупике», но судя по описанию, речь скорее идёт о войне на истощение. И это война на истощение, которую выигрывает Россия. И если Россия собирается выиграть войну на истощение, то в конечном итоге условия будет определять она, а не Украина и её западные сторонники.

То есть, когда в статье корпорации RAND за 2019 год «Расширяющаяся Россия» говорилось о «невыгодном мире», то подразумевалась именно такая ситуация. Именно подобное «невыгодное» мирное соглашение сейчас стоит перед Украиной, и его условия будут только ухудшаться, чем дольше будет затягиваться конфликт.

В этой статье NBC говорится о принуждении Украины к переговорам, в которых у неё практически не будет рычагов воздействия. И этой информации предшествовали признания, что военно-промышленная база России не только превосходит коллективный Запад по производительности, но и продолжает расти.

И я думаю, что было бы хорошо снова вспомнить статью New York Times «Россия преодолевает санкции, чтобы нарастить производство ракет, говорят чиновники». Она вышла 13 сентября 2023 года и подтвердила всё то, на что я и многие другие аналитики указывали в течение многих месяцев. Мы говорили о военно-промышленном производстве на Западе и в России; о том, как Россия оказалась лучше подготовлена, чем Запад; о том, что в действительности у него нет средств, чтобы нагнать Россию; и о том, что Запад зачастую даже не говорит о том, чтобы её нагнать.

В статье сообщается, что перед конфликтом один высокопоставленный представитель западного Министерства обороны сказал, что Россия может производить 100 танков в год, а теперь выпускает 200. Я думаю, что она производит гораздо больше. Другие прозападные источники даже сообщали, что это число достигает 850 единиц, среди которых совершенно новые и модернизированные танки, доведённые до уровня совершенно новых.

В ней также говорится, что западные чиновники полагают, что Россия приближается к производству 2 миллионов артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведывательные службы. И, как я неоднократно указывал, США и Европа стремятся расширить производство артиллерийских снарядов, но даже если они достигнут своих целей, что произойдёт примерно в 2025 -м или 2027 году, то это всё равно будет меньше, чем, по их расчётам, Россия производит сейчас.

Мы видели много статей о том, что ЕС не может выполнить своё предыдущее обязательство по поставке 1 миллиона снарядов Украине, которое, как я предполагал, они выполняли за счёт своих запасов. Видимо, у них даже не хватило запасов, чтобы достичь цели в 1 миллион, и теперь они признают, что не смогут достичь её вовремя.

The New York Times продолжает: «В результате этого рывка Россия теперь производит больше боеприпасов, чем Соединённые Штаты и Европа, вместе взятые. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Эстонии подсчитал, что нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе».

Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить.

Потребовались бы социальные реформы. Им придётся изменить всю систему, работу экономики и военной промышленности. Я думаю, что была бы необходима частичная национализация ВПК. Кроме того, понадобились бы огромные инвестиции в образование для обучения кадров, необходимых для значительного расширения любого типа промышленного производства, включая военно-промышленное.

И это вопросы, на которые потребуются годы, годы и годы. А они даже не говорят о том, чтобы это сделать. Даже если они решат, что предпринять, уйдут годы. Но они даже не обсуждают, стоит ли им принимать подобное решение.

Дата публикации 13 ноября 2023 года.