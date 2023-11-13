Times: скрытность и атаки на политические цели подрывают связи Киева с западными спецслужбами

С 2014 года разведывательные ведомства США, Британии и ЕС активно помогали Киеву. Но в последнее время отношения между союзниками стали обостряться. Причиной тому нежелание украинских спецслужб прислушиваться к опасениям западных партнёров и раскрывать подробности своих секретных операций, пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.

С 2014 года западные спецслужбы активно оказывали помощь украинским коллегам. В то время как ЕС помогал реформировать СБУ, США и Великобритания больше волновало усиление практического потенциала Киева против «подрывной деятельности» Москвы, поэтому они также работали с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны и службой внешней разведки (СВРУ), пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.

По его словам, в рамках операции ORBITAL, запущенной в 2015 году, Лондон помогал развить разведывательный потенциал украинской армии. Американцы пошли ещё дальше: они обменивались персоналом, поставляли оборудование для прослушки и даже финансировали строительство нового объекта ГУР.

Разумеется, эта поддержка позволила украинцам выполнять наступательные операции. Например, ЦРУ расширило возможности ГУР по отслеживанию мобильных переговоров в Донбассе, а СБУ в результате смогла устраивать покушения на пророссийских лидеров, отмечает автор статьи.

Очевидно, что после февраля 2022 года сотрудничество между Киевом и западными спецслужбами значительно увеличилось. Обучение в значительной степени заменил более широкий прямой обмен разведданными и даже источниками, что позволило ВСУ атаковать российские военные объекты.

Но в этом «тесном и плодотворном» взаимодействии начали проглядываться трещины. В американской прессе появилась информация, которая раскрывает не только масштабы разведывательной помощи, но и растущую напряжённость между Киевом и Западом, обращает внимание Галеотти.

Наибольшее беспокойство у союзников вызывает украинская стратегия, которая подразумевает уничтожение не только военных, но и политических целей. Киев рассчитывает таким образом настроить россиян против конфликта, но многие на Западе полагают, что подобная тактика может дать обратный результат и «сыграть на руку» Владимиру Путину, утверждает автор статьи.

Кроме того, следует учитывать, что Москва не считает Киев самостоятельным игроком. Поэтому существуют опасения, что она может воспринять нападения внутри российских границ как «опосредованную атаку» и принять ответные меры непосредственно против Запада, отмечает публицист.

При этом среди западных политических кругов существует мнение, что Киев не раскрывает свои планы полностью и не желает прислушиваться к беспокойству союзников. Всё это вряд ли скажется на обмене разведданными между партнёрами, но свидетельствует об обострении противоречий. Особенно на фоне усталости от Украины, которая явно ощущается среди некоторых западных правительств, заключает Галеотти.