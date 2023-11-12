NYT: в конгрессе США предложили предотвратить шатдаун, оставив за скобками Украину и Израиль

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил законопроект, который должен помочь избежать частичной приостановки работы американского правительства. При этом политик исключил из своего плана упоминание финансовой помощи Украины и Израиля, чтобы усилить позиции республиканцев на грядущих переговорах с сенатом и администрацией Байдена по этому вопросу, пишет The New York Times.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил «запутанный» план, призванный не допустить частичной приостановки работы правительства в конце следующей недели. Он предложил законопроект, который временно продлевает финансирование некоторых федеральных агентств до конца января, а других — до начала февраля, пишет The New York Times.
Примечательно, что в инициативе Джонсона не упоминается экономическая поддержка Украины и Израиля. Политик надеется использовать вопрос об их помощи, чтобы упрочить позиции республиканцев на переговорах с сенатом и администрацией Байдена по законопроекту о чрезвычайных расходах на национальную безопасность, который не будет подпадать под действие шатдауна, утверждает издание.
Впрочем, пока не ясно, поддержит ли идею спикера, которую могут вынести на голосование уже в начале следующей недели, достаточное количество однопартийцев. Также всё ещё непонятно, как к его плану отнесутся конгрессмены-демократы, подчёркивается в статье.
Между тем администрация уже встретила законопроект Джонсона в штыки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер окрестила его «рецептом для ещё большего республиканского хаоса и новых шатдаунов», обращает внимание The New York Times.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что звуки взрывов, которые были слышны на окраине Бердянска, связаны с подрывом ранее найденных в схронах снарядов и взрывчатых веществ.
Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обстановку в секторе Газа в ходе телефонного разговора, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.
Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против применения противопехотных мин в любой точке мира. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать использование украинскими военными противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.
США ждут серьёзные последствия, если американские власти продолжат перехватывать в Оманском заливе военные грузы для их отправки на Украину, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ситуация в секторе Газа гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись жители ЮАР во времена апартеида, рассказал в интервью RT Майибуйе Мандела — правнук легендарного южноафриканского политика Нельсона Манделы.