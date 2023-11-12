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NYT: в конгрессе США предложили предотвратить шатдаун, оставив за скобками Украину и Израиль

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил законопроект, который должен помочь избежать частичной приостановки работы американского правительства. При этом политик исключил из своего плана упоминание финансовой помощи Украины и Израиля, чтобы усилить позиции республиканцев на грядущих переговорах с сенатом и администрацией Байдена по этому вопросу, пишет The New York Times.
NYT: в конгрессе США предложили предотвратить шатдаун, оставив за скобками Украину и Израиль
AP

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил «запутанный» план, призванный не допустить частичной приостановки работы правительства в конце следующей недели. Он предложил законопроект, который временно продлевает финансирование некоторых федеральных агентств до конца января, а других — до начала февраля, пишет The New York Times.

Примечательно, что в инициативе Джонсона не упоминается экономическая поддержка Украины и Израиля. Политик надеется использовать вопрос об их помощи, чтобы упрочить позиции республиканцев на переговорах с сенатом и администрацией Байдена по законопроекту о чрезвычайных расходах на национальную безопасность, который не будет подпадать под действие шатдауна, утверждает издание.
 
Впрочем, пока не ясно, поддержит ли идею спикера, которую могут вынести на голосование уже в начале следующей недели, достаточное количество однопартийцев. Также всё ещё непонятно, как к его плану отнесутся конгрессмены-демократы, подчёркивается в статье.
 
Между тем администрация уже встретила законопроект Джонсона в штыки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер окрестила его «рецептом для ещё большего республиканского хаоса и новых шатдаунов», обращает внимание The New York Times.
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источник
New York Times США Северная Америка
теги
вооруженный конфликт голосование Джо Байден законопроект Израиль конгресс США Украина
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