NYT: в конгрессе США предложили предотвратить шатдаун, оставив за скобками Украину и Израиль

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил законопроект, который должен помочь избежать частичной приостановки работы американского правительства. При этом политик исключил из своего плана упоминание финансовой помощи Украины и Израиля, чтобы усилить позиции республиканцев на грядущих переговорах с сенатом и администрацией Байдена по этому вопросу, пишет The New York Times.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил «запутанный» план, призванный не допустить частичной приостановки работы правительства в конце следующей недели. Он предложил законопроект, который временно продлевает финансирование некоторых федеральных агентств до конца января, а других — до начала февраля, пишет The New York Times.

Примечательно, что в инициативе Джонсона не упоминается экономическая поддержка Украины и Израиля. Политик надеется использовать вопрос об их помощи, чтобы упрочить позиции республиканцев на переговорах с сенатом и администрацией Байдена по законопроекту о чрезвычайных расходах на национальную безопасность, который не будет подпадать под действие шатдауна, утверждает издание.

Впрочем, пока не ясно, поддержит ли идею спикера, которую могут вынести на голосование уже в начале следующей недели, достаточное количество однопартийцев. Также всё ещё непонятно, как к его плану отнесутся конгрессмены-демократы, подчёркивается в статье.

Между тем администрация уже встретила законопроект Джонсона в штыки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер окрестила его «рецептом для ещё большего республиканского хаоса и новых шатдаунов», обращает внимание The New York Times.