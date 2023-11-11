Reuters: решение Moody’s об ухудшении прогноза по кредитному рейтингу США вызвало гнев в Вашингтоне

Агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» на «негативный», пояснив своё решение, среди прочего, финансовыми проблемами страны и рисками остановки работы американского правительства, сообщает Reuters. Этот шаг немедленно вызвал гнев и критику со стороны Вашингтона, говорится в статье.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» на «негативный», сославшись на большой бюджетный дефицит и снижение возможностей привлечения заёмных средств, сообщает Reuters.



«Продолжающаяся политическая поляризация внутри конгресса США повышает риск того, что сменяющие друг друга правительства не смогут достичь консенсуса по бюджетному плану, чтобы замедлить снижение возможностей по привлечению заёмных средств», — говорится в заявлении Moody's.



Этот шаг сразу же вызвал гнев и критику со стороны Вашингтона, говорится в статье. В частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это «очередным последствием наблюдающегося в конгрессе экстремизма и дисфункции республиканцев».



А заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо не согласился с решением Moody’s, заявив, что американская экономика остаётся крепкой, а ценные бумаги Минфина США являются самым надёжным и ликвидным активом в мире.



Ухудшение прогноза по кредитному рейтингу, который, однако, остался на уровне AAA, произошло в нестабильное время для рынка американских облигаций. Доходность облигаций Минфина США выросла за последние несколько месяцев до 16-летнего максимума из-за финансовых проблем в стране и из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система будет сохранять жёсткую денежно-кредитную политику.



Резкий рост доходности американских казначейских облигаций «усилил ранее существовавшее давление на возможности США по привлечению заёмных средств», отметило агентство Moody's. Доходность, которая движется в обратном направлении по отношению к ценам облигаций, свела на нет некоторые достижения последних недель.



«Это напоминание о том, что часы тикают. И рынки всё ближе и ближе подходят к пониманию того, что мы можем вступить в новый драматичный период, который может в конечном итоге привести к остановке работы правительства», — сказал Куинси Кросби, главный глобальный стратег компании LPL Financial.



Решение Moody's также было принято на фоне резкого падения поддержки Байдена, который намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, говорится в статье.