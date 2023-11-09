CNN: рейтинг неодобрения Байдена бьёт рекорды

Американцы не одобряют работу нынешнего президента. Последний опрос CNN показал, что страна стала относиться к Джо Байдену недоброжелательно. 72 процента опрошенных уверены, что дела в Соединённых Штатах обстоят плохо, а 74 процента считают, что у Байдена нет ни выносливости, ни сообразительности для выполнения своих обязанностей.

Дэвид, как избиратели оценивают работу Джо Байдена в качестве президента?

Джейк, страна стала относиться к Джо Байдену недоброжелательно. По-другому сказать невозможно, учитывая наш свежий опрос CNN, проведённый SSRSE. Национальный опрос даёт вот такие результаты.

Рейтинг одобрения Байдена составляет 39 процентов. 61 процент опрошенных не одобряет его работу. А теперь посмотрим на это по партиям. Вы видите, даже среди его однопартийцев, демократов, его одобряют только 77 процентов в этом опросе. Только 34 процента беспартийных согласны с его работой, и, конечно, как вы могли догадаться, лишь 5 процентов республиканцев.

Как обстоят дела в стране сегодня? Плохо, считают почти три четверти респондентов опроса — 72 процента уверены, что дела у нас в стране идут плохо. Только 28 процентов сказали, что всё в порядке.

И вот снова потрясающая цифра. Есть ли у Джо Байдена выносливость и сообразительность для эффективного выполнения обязанностей президента? Лишь 25 процентов респондентов ответили положительно. 74 процента говорят «нет».

И я знаю, ты обожаешь историю, как и я. Посмотри вот на эту таблицу, где видно, каковы были рейтинги одобрения предшественников Байдена в соответствующий период их президентства. Видишь, Джейк, Байден в самом низу, между Дональдом Трампом и Джимми Картером.

Возможно, вы знаете, что это плохой показатель для первого срока президентства. Он явно хочет это изменить, и у него для этого есть один год, Джейк.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.