CNN: рейтинг неодобрения Байдена бьёт рекорды
HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, какими профессиональными качествами и навыками должен обладать ИТ-специалист, чтобы претендовать на высокую должность и конкурентную заработную плату.
МЧС России по указанию российского президента Владимира Путина направит 25 т очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Армия обороны Израиля сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в прилегающих к сектору Газа районах еврейского государства.
Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.
HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, что системных аналитиков и архитекторов систем сегодня можно назвать наиболее высокооплачиваемыми профессионалами, занятыми на рынке информационных технологий.
Корабль «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина и подал сигнал бедствия.
Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в истории пересадку человеку целого глаза.
Воздушная тревога распространилась на Киевскую область Украины.
Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт выразила мнение, что президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада.
Воздушная тревога звучит в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа.
Новейшая грузовая парашютная система «Юнкер-ДГ-250» с автоматическим управлением и навигационной системой ГЛОНАСС прошла государственные испытания и начала поступать в войска.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью телеканалу Fox News, что администрация США повлияла на решение о гуманитарных паузах в секторе Газа.
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трёх лет работы в команде президента Джо Байдена.
Протестующие против оккупации сектора Газа проникли в здание газеты New York Times в Нью-Йорке.
Колонна из сотен демонстрантов в поддержку Палестины движется по центральным улицам Нью-Йорка.
Министерство обороны Израиля сообщило о первом успешном боевом применении системы ПРО «Хец 3», предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы.
В Мадриде неизвестный выстрелил в экс-лидера консерваторов Каталонии Алехо Видаль-Куадраса.
Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о результатах команды.
Госдума приняла во втором и сразу утвердила в третьем чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрыве в пригороде Днепропетровска.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Тулузы» в матче Лиги Европы.
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил газете «Известия», что руководство страны видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа.
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме российского вратаря Андрея Лунёва.
Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Бетис» победил «Арис» в матче группового этапа Лиги Европы.
«Аталанта» победила «Штурм» в матче группового этапа Лиги Европы.
«Маккаби» из Тель-Авива победил «Зарю» в матче группового этапа Лиги конференций.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче Лиги Европы с «Бетисом».
Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил в интервью Youtube-каналу HKCМ, что российские вооружённые силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о том, что все российские спортивные федерации отозвали иски из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных стартов.
Совет Безопасности ООН проведёт 10 ноября заседание по палестино-израильскому конфликту.
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.
В ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы израильской территории.
Бывший футболист сборной России Ари обратился к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.
Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Пожар произошёл в складских помещениях в городе Виннице на западе Украины.
ВС Украины за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на критику в адрес его и команды.
Издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.
Глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил о строительстве в посёлке Коротыч подземной школы.
Российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира ATP в Софии (Болгария).
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дополнительно проверять крупные банковские операции пенсионеров на возможное присутствие манипуляций третьих лиц. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян неверно выбрал команду.
Американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Румынии танков M1A2 Abrams, заявило агентство по оборонному сотрудничеству США.
В результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотника на Советский район Макеевки пострадали три человека.
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что не заканчивал тренерскую карьеру.
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запросило финансирование в размере $481 млн для оказания помощи палестинцам до конца 2023 года.
Объём чистых продаж валюты крупнейшими экспортёрами в октябре составил $12,5 млрд, что способствовало укреплению рубля.
Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму.