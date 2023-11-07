NYP: Пиноккио Джо — Байдена уличили во лжи и приукрашивании историй

Джо Байден продолжает жить в выдуманном мире. Так, вчера он в очередной раз рассказал историю, которую уже неоднократно опровергали, пишет New York Post. Мало того что история выдуманная, но Пиноккио Джо рассказал её дважды на одном и том же мероприятии. Таким образом, по подсчётам издания, он довёл общее количество своих рассказов одного и того же сюжета по меньшей мере до 12 с тех пор, как вступил на пост президента страны.

Президент Джо Байден продолжает жить в выдуманном мире. Так, вчера он в очередной раз рассказал историю о кондукторе в поезде, несмотря на то, что её уже неоднократно опровергали, пишет New York Post.

Мало того что история выдуманная, но Пиноккио Байден, как его прозвали журналисты, рассказал её дважды на одном и том же мероприятии в поддержку пригородных железных дорог в Делавэре. Таким образом, по подсчётам издания, он довёл общее количество своих рассказов одного и того же сюжета по меньшей мере до 12 с тех пор, как вступил на пост президента страны.

Вначале 80-летний политик в присутствии журналистов пула развлёк сотрудников железнодорожной компании Amtrak в беседе перед выступлением. Затем он вышел на сцену и снова повторил небылицу. При этом, отмечает издание, во время выступления он снабдил свой рассказ деталями, которые сделали его версию ещё более далёкой от давно установленных фактов.

«Когда я был вице-президентом, я пролетел более миллиона миль на самолёте Air Force Two», — цитирует речь президента NYP. «Но за эти годы я проехал ещё больше на Amtrak. Я возвращался домой, чтобы повидаться со своей мамой, и я просто… — она была жива в то время, мой отец скончался. И я сел в поезд в пятницу, и я не хочу, чтобы у него (у кондуктора компании Amtrak) были серьёзные неприятности».

«Но я просто скажу вам его имя. В то время он был вторым номером по старшинству, Анджело. И вот он подошёл ко мне, когда я заходил, и сказал: «Джоуи!» и схватил меня за щёку и сказал: «Джоуи, детка!» А они тогда как раз написали в газете, что я налетал 1 200 000 миль на самолётах Air Force в качестве вице-президента, они писали об этом на регулярной основе», — продолжил Байден.

«Он сказал: «Большое…» — я не буду цитировать его дословно, но он сказал: «Большое дело, Джоуи!» И я спросил: «Что это значит, Андж?» А он сказал: «Ты знаешь, сколько миль ты проехал на Amtrak?» А говорю: «Нет». А он сказал: «Миллион… и 320 тысяч миль». А я говорю: «Как ты это вычислил?» А он сказал: «Ну, 180 дней в году, почти 300 миль в день, 36 лет».

Как сообщает издание, эту историю разоблачили как ложную ещё в 2021 году. Журналист CNN Даниэл Дэйл первым отметил, что Байден не мог налетать миллион миль на самолёте Air Force Two к сентябрю 2015 года. Более того, кондуктор Анджело Негри вышел на пенсию ещё в 1993 году и скончался в мае 2014 года.

Кстати, ежедневное личное расписание Байдена в эпоху его вице-президентства включало и записи о том, сколько миль он пролетел на борту спецборта, отмечает NYP.

Интересно, что буквально за день до очередного рассказа этой истории Байденом был опубликован новый опрос. Согласно ему, большинство избирателей считают, что он слишком стар, чтобы избираться на второй президентский срок. Причём в колеблющихся штатах эта цифра составляет 71%.

Как отмечает NYP, Байден имеет многолетнюю склонность к приукрашиванию личных историй и даже был вынужден отказаться от участия в своей первой президентской гонке в 1987 году. Причина — плагиат речей и дипломной работы юридического факультета, а также преувеличение своей академической успеваемости.