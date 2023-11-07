SRF: американская молодёжь воспринимает Байдена как отставшего от жизни дедушку

Многие в США признают заслуги действующего президента, однако считают, что его время прошло и пора «передать факел» новому поколению, сообщает телеканал SRF. Американская молодёжь жаждет большего, она разочарована экологической политикой Байдена, продолжением строительства стены в Мексике и позицией по Израилю и Газе. При этом проблема заключается не столько в возрасте Байдена, сколько в возрасте некоторых его идей.

До сих пор действующий президент Джо Байден пытался с юмором отмахнуться от своего возраста, отмечает швейцарский телеканал SRF. Но в минувшие выходные, когда никому не известный конгрессмен Дин Филипс объявил о своём выдвижении в качестве кандидата в президенты от демократов, он сказал то, о чём думают многие даже внутри партии: «Пришло время передать факел новому поколению».

Филипс знает, что у него нет шансов против действующего президента, которому через две недели исполнится 81 год. Но его кандидатура — это сигнал, который наглядно демонстрирует главную слабость Байдена.

Президент-демократ может похвастаться некоторыми политическими успехами. Хотя состояние американской экономики не блестящее, оно не так плохо, как многие хотели бы представить. За время пребывания Байдена на посту президента было создано много новых рабочих мест, уровень безработицы низкий, и Байдену удалось провести через глубоко разделённый конгресс несколько важных законопроектов.

В области внешней политики опытный дипломат Байден твёрдой рукой обеспечил неожиданную поддержку Украины со стороны западного мира (и продолжает её обеспечивать). А в ближневосточном конфликте администрация Байдена сейчас пытается балансировать между демонстрацией непоколебимой поддержки США Израиля и в то же время удержанием в узде своих арабских союзников. То, что до сих пор удалось предотвратить неконтролируемое распространение войны на другие регионы Ближнего Востока, не в последнюю очередь объясняется усилиями Вашингтона, утверждает SRF.

Однако всё это вряд ли находит отклик внутри США. Конечно, за год до выборов опросы не имеют большого значения. Пока до выборов далеко, внимание сосредоточено на другом. И всё же многолетний политический стратег демократов Нина Смит говорит: «У нас, демократов, есть проблема!»

Смит, которая во время последней избирательной кампании работала на нынешнего министра транспорта Пита Баттиджига, также начинает с упоминания достоинств Байдена. Но затем она говорит: «Молодёжь жаждет большего. И пока администрация не признает этого и не начнёт реальный диалог с молодёжью, эта проблема будет оставаться проблемой».

Эйдан Кон-Мёрфи три года назад основал организацию GenZ for Change («Поколение Z за перемены») и запустил канал в социальных сетях Tiktok for Biden. Он является однозначным сторонником демократов. Но он также говорит: «Мы находимся в совершенно иной точке, чем год назад, когда одобрение президента среди молодёжи было значительно выше. С тех пор оно постоянно падает, а в последнее время даже стремительно».

В частности, экологическая политика Байдена, продолжение строительства стены в Мексике и его позиция по Израилю и Газе возмутили многих молодых людей: «Поначалу многие молодые люди воспринимали его как старшего, который работает в наших интересах». Но, по словам Кон-Мёрфи, это всё меньше и меньше похоже на правду: «Последняя политика Байдена заставляет многих молодых людей воспринимать его скорее как дедушку, которому уже не объяснишь, как устроен сегодняшний мир».

Для «поколения Z», поколения сегодняшних молодых людей до 25 лет, проблема заключается не столько в возрасте Байдена, сколько в возрасте некоторых его идей, подчёркивает швейцарский телеканал SRF.