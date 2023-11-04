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Fox News: байденомика — это национальный кошмар

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Байденомика» — это не американская мечта, это национальный кошмар, характеризующийся вышедшей из-под контроля инфляцией, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. При этом он отметил, что почти две трети американцев сейчас живут от зарплаты до зарплаты.

Вчера Джо Байден посетил Миннесоту, чтобы выступить с речью, в которой, подумать только, нахваливал «байденомику». Как вам это нравится? Давайте посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Ребята, байденомика — это ещё одно название для американской мечты.

Выражусь ясно: «байденомика» — это не американская мечта, это национальный кошмар, характеризующийся вышедшей из-под контроля инфляцией. Миллионам трудолюбивых американцев теперь недоступны товары повседневного спроса. Почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. И вот это олицетворяет американскую мечту? Президент Байден, скажите нам, пожалуйста.

И, кстати говоря, это сказывается не только на обычных американцах. Так, поддерживаемая Байденом ветроэнергетическая компания отменила свой проект, несмотря на предоставленный ей миллиард долларов в виде профинансированных вами, налогоплательщиками, субсидий. Причём эта компания сослалась на «байденомику». Ничего не напоминает? Да, компанию Solyndra.

Между тем руководители автокомпаний наконец-то говорят без утайки, что электромобили, которых требует правительство, не работают для их бизнеса. Общественность их не хочет.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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