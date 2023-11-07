CBS NEWS: Трамп победил бы Байдена на выборах, если бы они прошли сейчас

По результатам опроса телеканала CBS NEWS, Трамп победил бы Байдена на выборах, если они проходили бы в данный момент. Нынешний президент США плохо работает со своими потенциальными избирателями и прямо сейчас проиграл бы с разницей три процента. Большая часть населения страны не хочет видеть Байдена на посту президента и считает, что при Дональде Трампе их жизнь станет лучше.

Дональд Трамп продолжает удерживать статус лидера на праймериз Республиканской партии. Но это ещё не всё. Это ещё не всё. Опрос CBS рассматривает потенциальный реванш между президентом Трампом и президентом Байденом, и он показывает, что Дональд Трамп немного впереди. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, он опередил бы Байдена на три процента. Однако это число находится в пределах погрешности. Чтобы помочь нам разобраться с результатами опроса, к нам присоединился исполнительный директор отдела выборов и опросов Энтони Сальванто. Энтони, я знаю, что демократы обеспокоены. Должны ли они сейчас падать в обморок? Опишите их эмоциональное состояние.

ЭНТОНИ САЛЬВАНТО, исполнительный директор отдела выборов и опросов CBS NEWS: Послушайте, мне ясно, что Джо Байден отстаёт. Ненамного, но отстаёт. А ещё он не так хорошо работает со своим электоратом в рядах демократов, как нужно типичному демократу. Верно? Так что давайте немного разберём этот вопрос.

Должны ли они нервничать? Ну, в этой кампании ему явно надо поработать над поднятием мотивации. Смотрите, общая картина. Число людей, которые говорят, что дела в стране идут плохо, достигло максимума за год, верно? Так что в целом можно было бы ожидать, что любой действующий кандидат окажется в проигрыше.

Но есть ещё одна вещь, и она в некотором роде более позитивна для Дональда Трампа. Мы просим людей заглянуть в будущее. Как вы думаете, что произойдёт, если кто-то из них победит, и гораздо больше людей считают, что именно в случае победы Дональда Трампа их материальное положение улучшится, а Байдену не удалось так хорошо убедить своих потенциальных избирателей в том, что он сделает их жизнь лучше.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.