Bloomberg: Россия успешно адаптируется к западным санкциям

Ведущие секторы российской экономики доказывают ограниченный характер западных санкций, успешно обходя их и адаптируясь к ним, пишет Bloomberg. Новостное агентство указывает на способность страны находить новые источники импорта или, в некоторых случаях, полностью заменять их как на один из важнейших факторов устойчивости экономики России.

Ведущие секторы российской экономики успешно адаптируются к санкциям, а некоторые и вовсе полностью восстанавливаются после беспрецедентных ограничительных мер, введённых Западом против России после начала спецоперации на Украине, передаёт Bloomberg.

Банковский сектор, автопроизводители и авиакомпании нашли способы справиться с ситуацией и, в случае с кредитными учреждениями, даже добиться рекордных прибылей в 2023 году, несмотря на ограничения, введённые США и странами Европы. Многим предприятиям это удалось в связи с ростом потребительского спроса и экономики России в целом.

Как отмечает новостное агентство, это указывает на «ограниченный» характер антироссийских санкций, которые по задумке, озвученной президентом США Джо Байденом, должны были сократить экономику России вдвое и «превратить рубль в руины». Несмотря на громкие заявления западных лидеров, курс рубля восстановился вскоре после того, как достиг рекордно низкого уровня сразу после начала конфликта. В октябре российское правительство ввело некоторые меры валютного контроля после того, как курс рубля снова упал до 100 за доллар, что позволило ему вновь укрепить позиции.

Российский банковский сектор Bloomberg называет одним из самых ярких примеров того, как экономика преодолела последствия санкций. Крупнейший российский банк Сбербанк, который наряду со всеми крупными игроками на рынке страны был включён в санкционный список и отключён от международной платёжной системы SWIFT, в этом году ожидает получения рекордной прибыли.

И Сбербанк в этом не уникален. Общая прибыль банковского сектора за первые девять месяцев текущего года уже превысила предыдущий годовой рекорд, установленный в 2021-м. В этом году, отмечает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, прибыль банков может составить около $33 млрд, что в три раза выше, чем первоначально ожидал Центральный банк. Следующий год для банковского сектора, по словам эксперта, также ожидается «довольно успешным».

В целом после двух кварталов роста подряд экономика России почти вернулась к уровням роста, наблюдавшимся до февраля 2022 года, практически полностью нейтрализовав удар от санкций. Экономисты, с которыми побеседовало агентство, оценивают, что годовой рост ускорился более чем до 5% в третьем квартале.

Ожидается, что Россия продолжит налогово-бюджетное стимулирование, которое способствовало росту, во многом благодаря способности страны перенаправить поставки нефти в другие страны, например в Индию и Китай, и продавать сырую нефть по ценам выше установленного G7 потолка цен в размере $60 за баррель. Способность страны находить новые источники импорта или, в некоторых случаях, полностью заменять их стала важным фактором устойчивости экономики.

Российский автомобильный рынок, как отмечает Bloomberg, подтверждает это. Несмотря на «массовый исход» западных брендов, продажи автомобилей восстановились чуть более чем за год. В то же время структура рынка полностью изменилась. По данным аналитического агентства «Автостат», на долю Китая сейчас приходится около 80% импорта новых автомобилей, а китайские бренды менее чем за два года захватили более половины всего российского авторынка. При этом о росте производства сообщают и российские бренды, например, АвтоВАЗ, который в сентябре включили в санкционный список США.

После закрытия множества международных авиамаршрутов, российские авиакомпании также нашли выход из положения, обратившись к развитию внутренних перевозок. Более того, несмотря на давление санкций, «интенсивно развиваются» международные авиаперевозки: за первые девять месяцев текущего года пассажиропоток увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным министерства транспорта, на данный момент Россия имеет авиасообщение с 37 странами, в стране предоставляют услуги 59 иностранных перевозчиков.

Впрочем, эксперты предупреждают, что жизнь в условиях санкций сопряжена с определёнными издержками для российской экономики и проблемы всё ещё могут быть впереди. Bloomberg уточняет, что до сих пор России удавалось избегать экономического кризиса, так как правительство истощает свои ресурсы для поддержания государственных расходов. И это на фоне оттока иностранных инвесторов и возрастающих трудностей для отечественного бизнеса из-за неспособности идти в ногу с технологическими изменениями в условиях международной изоляции.