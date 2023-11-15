WP: запрещённая санкциями российская нефть обнаружена среди поставок Пентагона

Российская нефть, на которую наложены западные санкции, найдена в цепочке поставок Пентагона, сообщает The Washington Post. После многократной смены владельца топливо из России продаётся главному нефтеперерабатывающему заводу Греции, который, в свою очередь, обслуживает американские вооружённые силы. Это лишь «подчёркивает проницаемость санкций и неспособность обеспечить их эффективное соблюдение», заявляет издание.

Российские нефтепродукты, на которые наложены санкции ЕС и США, найдены в цепочке поставок Пентагона, сообщает The Washington Post. После многократной смены владельца топливо из России продаётся главному нефтеперерабатывающему заводу Греции, который, в свою очередь, обслуживает американские вооружённые силы.

После того как в прошлом году западные страны объявили о запрете на поставки российской нефти, греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas «быстро адаптировался», отмечает издание. Уже через несколько месяцев он сообщил инвесторам, что перестал принимать запрещённую нефть и нашёл другие источники.

Однако, как показало тщательное изучение поставок, нефтепродукты российского производства продолжают поступать на греческий завод: просто теперь они идут по новому маршруту, а право собственности на топливо неоднократно переходит из рук в руки, скрывая след России. Так, греческий Motor Oil Hellas закупает нефть через цепочку подрядчиков, одним из которых является фирма Fossil Trading FZC. Эта компания зарегистрирована в ОАЭ и закупает топливо у «Роснефти». Далее в нефтехранилищах Турции российское сырьё смешивается с топливом из других стран и попадает в Грецию, откуда напрямую идёт в США.

Как утверждает The Washington Post, подтверждённый факт наличия российской нефти в поставках Пентагона «подчёркивает проницаемость санкций и неспособность обеспечить их эффективное соблюдение». Запрет на ввоз российского топлива был призван «нанести серьёзный экономический удар по России», однако «её экономика оказалась неожиданно устойчивой, в немалой степени благодаря повсеместному уклонению от санкций». Летом доходы России от продажи нефти резко возросли и достигли максимального уровня с момента введения полного запрета, а стоимость российской нефти превысила установленный Западом предел цен, пишет издание.

Такие показатели заставляют западных лидеров испытывать всё большую тревогу по поводу эффективности санкций, а украинские официальные лица предупреждают, что «небрежный подход к их соблюдению напрямую подрывает усилия украинских войск».

Более того, никакой роли не играют и угрозы администрации Байдена: по мнению аналитиков, Пентагон прекрасно знает, откуда ему поставляется нефть, и является непосредственным соучастником обхода санкций. «Американские военные не провели должной проверки происхождения этой нефти», — заявил Исаак Леви, аналитик европейского Центра исследований энергетики и чистого воздуха. По его словам, в таком случае «нетрудно понять, откуда она поступает».