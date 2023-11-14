SCMP: историческое присутствие России в Средней Азии не устраивает ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил попытки Евросоюза «выталкивать» его страну из Центральной Азии и заявил, что эти усилия будут тщетными и не позволят лишить Россию исторического присутствия в регионе. Лавров также назвал хамскими и наглыми недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который похвалил Казахстан за отказ становиться вассалом каких бы то ни было держав, пишет The South China Morning Post.

Евросоюз не сможет «вытолкнуть» Россию из Центральной Азии, несмотря на своё недовольство и все попытки сократить её влияние в регионе, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил во время интервью, которое было посвящено визиту российской делегации в Казахстан, сообщает The South China Morning Post.



В рамках этого визита президент России Владимир Путин также встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Примечательно, что поездка российского руководства в Казахстан состоялась через неделю после посещения этой страны президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Французский лидер, со своей стороны, похвалил Казахстан за отказ становиться вассалом каких-либо других держав, явно подразумевая Россию, говорится в статье. По мнению некоторых западных аналитиков, влияние Москвы на регион стало ослабевать после начала спецоперации на Украине. В то время как Китай, Европа, Турция и Иран также продолжают бороться за сферы влияния в Средней Азии, пишет The South China Morning Post.



В ответ Лавров назвал заявления Макрона довольно хамскими и наглыми с точки зрения дипломатического языка, сообщается в статье. Во время интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, глава российской дипломатии обвинил Евросоюз в попытках вытеснить Россию из Центральной Азии, однако подчеркнул, что эти попытки обречены на неудачу.



«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем», — заявил министр иностранных дел России.



В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны наращивают объёмы инвестиций в Центральной Азии, пытаясь вытеснить оттуда Россию. На протяжении последней недели в этом регионе наблюдался всплеск дипломатической активности, в том числе во время визита турецкого и иранского руководства в Узбекистан, заключает The South China Morning Post.