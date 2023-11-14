Reuters: замороженный конфликт на Украине не выгоден ни ей, ни Западу

Война на Украине, возможно, закончится не миром, а перейдёт в стадию замороженного конфликта, пишет Reuters. Но это не пойдёт на пользу ни Киеву, ни его западным союзникам, ведь санкции останутся в силе, восстанавливать инфраструктуру будет сложнее и придётся постоянно тратиться на оборону.

Война на Украине, возможно, окончится не миром, а заморозкой конфликта, предполагает автор статьи в Reuters. Так произошло с Корейским полуостровом и с Кипром. Но ни для Киева, ни для Запада это не будет хорошим исходом, отмечает журналист.

Украина хотела бы, чтобы Россия вернулась к своим границам до 2014 года, но Путин вряд ли собирается отступать, пишет автор статьи. А сами украинцы отмечают, что ситуация на поле боя зашла в тупик и что воевать они устали.

И союзники Киева демонстрируют признаки усталости. При этом их отвлекает война между Израилем и ХАМАС. Президент США Джо Байден изо всех сил пытается убедить конгресс одобрить ещё $61 млрд военной помощи Украине. Но если на грядущих выборах победит другой кандидат, то американская помощь Украине может ещё больше ослабнуть, отмечает автор статьи.

В состоянии замороженного конфликта Украине всё равно придётся вкладывать значительные средства в создание укреплений, в системы ПРО и технологии для сдерживания российских атак. Но если Штаты откажутся от дальнейшего финансирования, то это будет непросто. Восполнить этот дефицит могли бы страны ЕС, но им придётся и самим наращивать оборону.

При этом в замороженном конфликте санкции против России, вероятно, останутся в силе. Автор статьи отмечает, что вряд ли такая ситуация заставит Россию сесть за стол переговоров, точно так же, как санкции не смогли привести к развалу Ирана или Северной Кореи. Западные лидеры рассчитывают лишь на то, что, когда на смену Путину придёт другой лидер, это окажет на него влияние.

Санкции изначально даже укрепили экономику России, отмечает автор статьи, поскольку рост цен на газ и нефть более чем компенсировал сокращение объёмов их экспорта. Но эксперты предполагают, что в дальнейшем рост прекратится, появится бюджетный дефицит, который помешает Путину заручиться расположением простых граждан. А военные и технологические санкции затруднят модернизацию российской армии, считают политологи.

При этом санкционный режим дорого обойдётся и самому Западу. Вместо дешёвых российских газа и нефти европейским странам приходится покупать более дорогие углеводороды.

Однако восстановить инфраструктуру Украины в условиях замороженного конфликта будет труднее, чем в случае мира. Инвесторы будут опасаться, что война может начаться вновь. Минимизировать эти риски придётся системами страхования и укреплением оборонного потенциала Украины.

Автор статьи уверен, что наилучший вариант для Украины — это вступление в ЕС. Тогда инвесторы будут вкладывать деньги ещё до завершения процесса присоединения. Экономисты отмечают, что у Украины есть большой потенциал в этом плане: в 1992 году, сразу после распада советского блока, доход на душу населения на Украине был таким же, как в соседней Польше. В прошлом году этот показатель составлял всего 29% от показателя Польши.

И тот факт, что Украина утратила целостность, не должен помешать вступлению в ЕС, считает автор статьи — ни Кипру, ни Западной Германии не помешал. Так что Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры с Киевом на эту тему, напоминает Reuters.