Австрийский писатель: победа над Россией на Украине невозможна

Если до сих пор западная общественность намеревалась воевать с Россией на Украине «до победного конца», то теперь всё чаще звучат призывы к усилиям по достижению мира, отмечает австрийский писатель Петер Розай в Der Standard. Несмотря на непреклонную борьбу украинцев, становится ясно, что «окончательная победа» и возвращение всех потерянных территорий Украине нереальны. В США тоже поняли, что, хотя на Россию можно оказывать давление на поле боя, её нельзя полностью победить.

Долгое время доминирующей темой в общественной дискуссии была безоговорочная война против России, но теперь всё чаще слышны голоса, призывающие к мирным усилиям, пишет австрийский писатель Петер Розай в статье для Der Standard. Раньше единственным путём к миру считалась окончательная победа на Украине, к которой надо было идти всеми средствами. Всё остальное трактовалось как пораженчество, уклонизм и, в любом случае, моральное зло.

Сейчас распространяется мнение, что, несмотря на непреклонную борьбу украинцев с Россией, окончательная победа, направленная на возвращение всех территорий, включая Крым*, скорее всего, нереальна. Тем временем, похоже, стало ясно — особенно для правительства США, — что, хотя на Россию можно оказывать давление на поле боя и Россию можно унизить, вряд ли её можно победить окончательно. «В любом случае, Россия — это сила, с которой придётся считаться после войны, чем бы она ни закончилась, и с ней придётся как-то договариваться», — подчёркивает автор статьи. Порванную сеть безопасности между Россией и Европой придётся сплетать заново — разумеется, с учётом особых интересов и потребностей Украины.

Неоднократно подчёркивалось, что первое слово в мирных усилиях должно исходить от Украины. Однако очевидно, что без постоянной поддержки Европы и США Украина, несмотря на свою решимость, вскоре окажется в полосе неудач.

Война на Ближнем Востоке пришла в неподходящее для Украины время. Она подкрепляет известную усталость общественного мнения в Европе, а также в США. Большие надежды, которые возлагались на наступление Украины, не оправдались или почти не оправдались, импорт зерна с Украины в ЕС вызывает эффект отгораживания, а то и недовольство — в общем, довольно мрачная, удручающая картина: «образно говоря, рука истории уже сильно исказила широкими мазками красиво нарисованную идеальную картину отношений Украины с Западом».

Это делает заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ещё более удивительным: «Украина уже прошла более 90 процентов пути и почти полностью выполняет условия для членства в ЕС». Как такое возможно? Чудо в условиях войны? Сразу бросается в глаза тот факт, что балканские страны уже много лет пытаются вступить в ЕС и добились прогресса в проведении реформ, хотя и в разной степени: в их случае, за исключением Северной Македонии, нет никаких признаков того, что они готовы к вступлению.

Поэтому как бы сам собой возникает вопрос: является ли экономический или геополитический импульс, которым обладает или, по крайней мере, обещает обладать кандидат, решающим для процесса присоединения? Значение Украины для мира с точки зрения продовольственной безопасности стало очевидным лишь недавно. Климатические изменения, если говорить нейтрально, ещё больше усилят это значение. «Где, госпожа фон дер Ляйен, доказательства вашего утверждения? — недоумевает Петер Розай. — Мораль и властное мышление, как мне кажется, здесь размыты до неузнаваемости».

Кроме того, существуют интересы, особенно общие для США и России, которые выходят далеко за рамки конфликта на Украине. Как выглядит глобальная игра держав? Кто против кого, кто с кем? Может ли быть в интересах США и России способствовать подъёму Китая и Индии, если они будут враждовать друг с другом и пропустят решающий момент для мира? Наконец, кто в конечном итоге выиграет от полной победы над Россией, если она будет достигнута? Кому это также выгодно?

Что касается войны на Украине, то Европа, несмотря на всю свою вовлечённость, находится в стороне, играет не на равных, но, безусловно, вынуждена бороться с последствиями. Как нетрудно заметить, это относится и к ближневосточному конфликту. Хотя стремление к законности, справедливости и гуманности невозможно переоценить, не следует путать моральную стойкость с превосходством в тех вещах, которые имеют значение в игре за власть и реально влияют на ситуацию. К сожалению, это две разные вещи.

Это ни в коем случае не означает преуменьшения экономической мощи ЕС, утверждает автор статьи. Ему хочется верить, что Европа сможет вернуть себе глобальный политический импульс, который, вероятно, может быть достигнут только благодаря духу изобретательства в сочетании с демократическим пробуждением — однако сейчас не похоже, что это произойдёт.

«Я вижу организацию, которая застряла в прошлом, а с точки зрения технологий (ключевое слово: цифровизация) потеряла часть своего преимущества; во многом раздираемую внутренними противоречиями, отягощённую институциональной инерцией и дополнительно сдерживаемую тесным союзом с США, которому на данный момент, похоже, нет альтернативы», — отмечает австрийский писатель.

По его мнению, поддержка Украины необходима и должна приветствоваться во всех отношениях, без оговорок. Однако не менее обоснованным является вопрос о мотивах этой поддержки и помощи, о чётком представлении властных и, прежде всего, экономических, интересов, для которых военные действия — лишь декорация. Граждане ЕС, которые оплачивают меры помощи своими налогами, имеют право на информацию, на раскрытие. «Пропаганда в стиле фон дер Ляйен в сочетании с требованиями Владимира Зеленского провести переговоры о вступлении в ЕС до конца года не имеет смысла и лишь усиливает некую злополучную обязанность снабжать мужественный, измученный угрозами и страданиями украинский народ по принципу: мы поставляем оружие — вы поставляете победу над Россией», — пишет Розай.

Завет часа, с его точки зрения, должен звучать так: «Реализм прежде всего». Нужна осмысленность действий, а не пропагандистская шумиха. Также необходима активизация дипломатических усилий на всех уровнях и каналах, в частности, выработка будущих гарантий безопасности для Украины, согласование достижимых целей. Требуется разработка проекта послевоенного, не говоря уже о мирном, порядка, в рамках которого придётся отложить достижение определённых целей на будущее, но который может обещать прекращение насилия, прекращение смертей и безграничных страданий, а также перспективу более дружественного будущего, заключает Петер Розай в статье, опубликованной австрийской газетой Der Standard.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).