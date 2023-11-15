Guardian: незападный мир верит в победу России на Украине

Пока лидеры в Европе и США рассматривают мир XXI века с точки зрения соперничества между двумя идеологическими и политическими системами, множество людей на Западе, и особенно за его пределами, воспринимают современный мир совсем иначе, пишет The Guardian. Кроме того, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям и Оксфордского университета, население незападных стран считает, что в украинском конфликте победит Россия, и рассматривает его как опосредованный конфликт между Вашингтоном и Москвой.

В среду на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках попыток снижения напряжённости между двумя мировыми сверхдержавами. На этом фоне, как сообщает The Guardian, опрос, проведённый по заказу Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО) и проекта «Европа в меняющемся мире» Оксфордского университета в 21 стране, показывает, что геополитические альянсы больше не вписываются в рамки «Запад против остальных».

Так, результаты опроса свидетельствуют о том, что глобальные отношения всё больше переходят от «комплексного меню» к системе «à la carte». Иными словами, по разным вопросам страны стремятся сотрудничать с разными государствами, а не выстраивать отношения только с представителями одной стороны.

Авторы исследования пришли к выводу, что, пока лидеры в Европе и США по-прежнему склонны рассматривать мир XXI века с точки зрения биполярного соперничества между двумя идеологическими и политическими системами, опрос показывает, что многие люди на Западе, и особенно за его пределами, воспринимают современный мир совсем иначе.

«Большинство людей в большинстве стран считают, что мы вступили в мир à la carte, где государства смешивают и подбирают партнёров по различным вопросам, а не подписываются на комплексное меню верности той или иной стороне», — утверждают авторы исследования: директор Центра европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш и основатели и члены Европейского совета по международным отношениям Иван Крастев и Марк Леонард.

В связи с этой новой реальностью Европейский союз, по их мнению, должен принять политику «стратегической взаимозависимости», создавая широкую коалицию партнёров по целому ряду вопросов, одновременно укрепляя глобальный авторитет блока.

«Мир меняется, и не в пользу Европы. Любой подход к стратегии должен начинаться с анализа мира таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. ЕС должен принять к сведению то, как уверенно «средние державы», такие как Турция, Индия, Бразилия и Южная Африка, сейчас ведут себя на мировой арене», — отмечает Крастев.

По словам Леонарда, данные, полученные из таких стран, как США, Китай, Россия, Индонезия, Индия, Бразилия, Южная Корея, Южная Африка, Саудовская Аравия и Турция, а также из 11 государств — членов ЕС, показывают, что Брюсселю пора понять, что с точки зрения международных отношений мир меняется, и искать новых партнёров по важнейшим вопросам. Более того, он призывает ЕС задуматься о расширении на восток, что помогло бы сделать блок «более мощным и заслуживающим доверия глобальным игроком».

При этом, как отмечает The Guardian, результаты опроса свидетельствуют о том, что, хотя во всём мире Запад ещё остаётся привлекательным, многие жители самих западных стран считают, что он находится в упадке. Многие за пределами Запада хотят, чтобы Китай играл более активную роль в их экономике, и верят, что Россия одержит победу в конфликте против Украины, и многие за пределами Европы считают, что ЕС не продержится ещё 20 лет.

Так, опрос показал тенденцию среди респондентов в странах, ориентированных на Запад, считать, что он находится в упадке: 47% респондентов в США и 40% в Южной Корее пессимистично оценивают будущее своих стран, в то время как 86% в Индии, 74% в Индонезии и 69% в Китае с оптимизмом смотрят в своё будущее.

По вопросам сотрудничества в области прав человека и безопасности большинство опрошенных людей во многих странах отдают предпочтение США и их союзникам. Однако в сфере торговли большинство в России, Саудовской Аравии, Южной Африке, Индонезии и Турции выбирают Китай, и только Индия и Бразилия отдают предпочтение США.

Результаты опроса также показали, что за пределами Запада украинский конфликт рассматривается как опосредованный конфликт между США и Россией, причём большинство в России, Китае, Саудовской Аравии и Турции полагают, что США уже «находятся в состоянии войны». В то же время с этим согласны всего 36% респондентов в ЕС, 24% — в Индии и 20% — в самих Соединённых Штатах.

Более того, за пределами Запада «нет особого желания» оказывать долгосрочную поддержку Украине. При этом множество людей в Китае, России и нескольких «средних державах» — странах, занимающих промежуточное положение между великими и малыми державами — заявили, что конфликт должен закончиться как можно скорее, вопреки преобладающему в США и Европе мнению о том, что Украине необходимо вернуть все потерянные территории, даже если это означает более длительную войну.

Большинство опрошенных за пределами Европы, например в России, Китае, Индии, Индонезии, Южной Африке и Турции, считают, что Россия одержит победу. С этим согласны и 52% респондентов в США, но только 46% опрошенных в странах Европы.

Авторы исследования предположили, что в рамках конфликта на Украине на карте стоит авторитет Европейского союза. Тот факт, что за пределами Европы 41% респондентов считают, что ЕС может «развалиться» в ближайшие 20 лет, заставил их прийти к выводу, что множество людей связывают его судьбу с исходом противостояния Москвы и Киева, пишет The Guardian.