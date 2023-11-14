SRF: настроение в Киеве ухудшилось из-за отсутствия успехов на фронте и сомнений в помощи Запада

Многие в Киеве огорчены отсутствием успехов на фронте и опасаются, что война затянется. Люди всё чаще задаются вопросом, как Украина сможет выдержать войну с Россией, особенно если Запад будет поставлять меньше оружия. Открытой критики в адрес Зеленского в Киеве не слышно, но энтузиазм в его отношении уже не столь велик, как год назад, и слепого доверия к нему нет, отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF.

В выходные Россия вновь нанесла удары с воздуха по многочисленным объектам на территории Украины, в основном с помощью беспилотников. Впервые за несколько недель под ударом оказалась и столица Украины Киев. Специальный корреспондент SRF Давид Науэр в течение нескольких дней находился в городе.

По его словам, на первый взгляд Киев кажется очень оживлённым: на улицах много людей, рестораны переполнены. Даже открываются новые рестораны и магазины. Когда вы гуляете по городу, ходите в рестораны, посещаете музеи и так далее, вы легко можете забыть о том, что идёт война.

Итак, на первый взгляд кажется, что в Киев вернулась нормальная жизнь. Однако это поверхностное впечатление, подчёркивает корреспондент швейцарского телеканала. «Под поверхностью» война ощущается очень сильно. У многих есть знакомые или друзья, которые находятся на фронте или уже погибли. Сам журналист слышал несколько дискуссий, в которых люди спрашивали себя: «Можно ли нам здесь гулять, есть или ходить в театр, когда наши ребята в окопах на востоке и умирают?». Так что моральная дилемма налицо, заключает он.

Кроме того, присутствует понимание того, что война может вернуться в Киев в любой момент. Так, в субботу столица подверглась ракетному обстрелу.

Год назад Россия начала целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, утверждает Науэр. Произошли перебои с подачей электроэнергии, и многие дома остались холодными зимой. Лучше ли украинцы подготовлены сейчас?

В некоторых отношениях — да. Во-первых, противовоздушная оборона Украины стала намного лучше, чем осенью прошлого года. Во-вторых, люди тоже подготовились. Они закупили огромные аккумуляторы, дизельные генераторы и тому подобное, чтобы перебои с электричеством не застали их врасплох.

Однако русские также готовятся к новым атакам, отмечает SRF. Бросается в глаза, что за последние недели Россия выпустила по Украине сравнительно немного ракет. Можно предположить, что Россия копит ракеты, чтобы с наступлением холодов нанести мощный удар.

Украина в последнее время практически не может сообщить о каких-либо успехах на фронте. Контрнаступление застопорилось. По этому поводу в Киеве звучат разные мнения. Многие огорчены отсутствием успехов на фронте. Многие, с кем удалось побеседовать репортёру SRF, опасаются, что война затянется. Он также неоднократно слышал вопрос о том, как Украина сможет выдержать годичную войну с Россией, особенно если Запад в будущем будет посылать меньше оружия. Так что настроение явно ухудшилось по сравнению с его предыдущими поездками в Киев, констатирует швейцарский журналист.

По его словам, за всё время пребывания в украинской столице он не слышал открытой критики в адрес Зеленского. Многие не видят альтернативы ему. Кроме него, сейчас не видно никого, кто мог бы управлять страной. Но энтузиазм в отношении украинского лидера уже не так велик, как год назад.

Людям интересно, что будет происходить на фронте. Некоторые также жалуются, что проправительственные СМИ продолжают распространять одно оптимистическое сообщение за другим, что не соответствует реальности. Короче говоря: подавляющее большинство поддерживает Зеленского, но доверие уже не слепое, заключает специальный корреспондент SRF Давид Науэр.