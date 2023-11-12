Hill: молодёжь в США разочарована в демократии и не гордится Америкой

В Америке происходит резкое ослабление поддержки конституционной демократии среди молодого поколения, констатирует The Hill. И для этого, к сожалению, есть все основания. Люди в возрасте 20—30 лет росли в эпоху кризисов. В стране настоящая эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия, системный расизм, высокий уровень бездомности. При этом американское правительство то ли было занято чем-то другим, то ли просто не желало заниматься повседневными проблемами простых американцев.

В Америке происходит резкое ослабление поддержки конституционной демократии среди молодого поколения, констатирует The Hill. И для этого, к сожалению, есть все основания. Люди в возрасте 20-30 лет росли в эпоху, когда один кризис сменялся другим: теракты 11 сентября, финансовый кризис 2008 года, эскалация климатических катастроф, растущее экономическое неравенство и, в довершение, пандемия.

При этом, пишет издание, американское правительство то ли было занято чем-то другим, то ли просто не желало заниматься повседневными проблемами простых американцев. Пожилое поколение либо было свидетелями, либо знали триумфы демократии эпохи Рузвельта и Линдона Джонсона. А вот у молодёжи демократия сегодня ассоциируется с поляризацией и тупиком.

Это совсем неудивительно, учитывая, что демократические институты мало что предприняли для решения проблем, которые больше всего волнуют молодое поколение. В стране настоящая эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия, системный расизм, высокий уровень бездомности.

Кровопролитная война на Ближнем Востоке — последнее событие в череде современных явлений, которые подрывают веру молодых людей в то, как реагирует американская демократия на вызовы.

По мнению Hill, часть вины лежит и на педагогах, которые слишком долго не были сторонниками демократии из-за боязни показаться неполиткорректными или апологетами расизма, гомофобии, сексизма и т.п.

В декабре 2021 года Гарвардский институт политики провёл исследование, которое показало, что 52% молодых людей «считают, что демократия в стране либо «в беде», либо «потерпела крах». Лишь 7% признали демократию в США «здоровой».

Другой опрос того же года выявил, что «молодые американцы не только выражают большой скептицизм по поводу американской демократии, их сомнения распространяются на чувства по поводу того, что они американцы и на то, служит ли США моральным примером в мире».

Оказывается, молодые американцы «испытывают гораздо меньше гордости за свою национальность, чем американцы старшего возраста… Пожилые люди в два раза чаще, чем молодые, говорят, что они чрезвычайно гордятся тем, что они американцы (23% против 55%)».

Более недавнее исследование гражданского мировоззрения молодых избирателей показало, что «молодые люди недовольны нашей политической системой (57%) и большинство из них не доверяют государственным институтам или почти не доверяют им (52%). Менее половины (48%) планируют голосовать на следующих выборах, по сравнению примерно с двумя третями населения в целом».

Но самое тревожное, констатирует Hill, это исследование показало, что «молодым людям, независимо от уровня образования, не хватает базовых гражданских знаний».

Издание также приводит результаты другого исследования, проведённого в июне 2023 года. Выяснилось, что «только каждый четвёртый американец в возрасте от 18 до 39 лет является последовательным сторонником демократии — на целых 16 процентных пунктов ниже среднего показателя поддержки для всех граждан избирательного возраста. Для сравнения, 65% семидесятилетних американцев… последовательно поддерживают демократию».

Другое исследование пришло к неутешительному выводу, что «почти две трети молодых американцев испытывают скорее страх, чем надежды в отношении будущего демократии в Америке». Многие из них также считают, что демократия совершенно необязательна для того, чтобы иметь свободу и социальную справедливость.

В таком случае, уже не кажутся удивительными выводы специалистов института Брукингса. Они выяснили, что «29% молодых американцев говорят, что демократия не всегда предпочтительнее других политических форм». Они считают приемлемым «сильного лидера, который не обращает внимания на результаты выборов или не признаёт авторитет конгресса. Некоторые утверждают, что демократия — плохой способ управления Соединёнными Штатами».

Однако, оказывается, недоверие к демократии — явление отнюдь не американское. По словам группы по защите демократии Freedom House, это «стало глобальной тенденцией. В этой обстановке появляется множество статистических данных, свидетельствующих о том, что молодежь во всём мире всё больше отстраняется от политической жизни: они меньше голосуют, отказываются от членства в партиях и говорят исследователям, что лидеры их страны работают не в их интересах».

В сентябре 2023 года был проведён обширный опрос в 30 странах. Он показал, что только 57% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет считают демократию предпочтительнее других форм правления. Среди людей старше 56 лет эта цифра составляет 71%. Причём 42% молодых людей заявили, что поддерживают военное правление, против всего лишь 20% старшего возраста.

Но если снова вернуться к разговору о США, больше половины молодых американцев (55%) считают, что «страна движется в неправильном направлении, при этом 16% говорят, что она на правильном пути». Многие молодые избиратели «обеспокоены ценностями страны и не доверяют основным институтам. Почти две трети молодых людей (62%) выразили обеспокоенность ценностями американского народа, а 45% заявили, что считают, что страна не выполняет свои обещания о свободе и справедливости».

Hill приводит комментарий президента фонда «Открытое общество»* и бывшего заместителя генерального секретаря ООН Марка Маллока Брауна, который считает, что «поколение за поколением… вера (в демократию) ослабевает по мере того, как растут сомнения в её способности внести конкретные изменения в их жизнь».