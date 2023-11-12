Hill: молодёжь в США разочарована в демократии и не гордится Америкой
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.
В Англии вспомнили исторический покер Андрея Аршавина за «Арсенал» в матче с «Ливерпулем».
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о типах сахарного диабета, его ранних признаках и профилактике заболевания.
Российский президент Владимир Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог.
Кировская область входит в число регионов России, которым из федерального бюджета выделят целевое финансирование в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) на коленях будет умолять россиян вернуться.
В Москве у метро «Курская» открылась выставка уличного искусства «Путь сообщения».
Безработного жителя Москвы Александра Григорьева арестовали на два месяца по обвинению в тайном сотрудничестве с иностранным государством.
В Тверской области в период с 6 по 12 ноября коронавирус выявили ещё у 346 человек — на 103 больше, чем неделей ранее. 11 человек госпитализированы.
В Ямало-Ненецком автономном округе 36 человек за неделю с 6 по 12 ноября госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.
На выходные в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется похолодание до -26 °С.
Директор Департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов во время пресс-конференции сообщил, что ущерб от лесных пожаров за год вырос в два раза. По его словам, половина возгораний в регионе происходит по вине людей.
Мэр Артёма (Приморский край) Вячеслав Квон выступил с заявлением, в котором предупредил жителей города, что мошенники действуют в соцсетях и мессенджерах от его имени. Он посоветовал жителям сохранять бдительность и подчеркнул, что намерен принять меры для борьбы с преступной схемой.
Санкт-Петербург стал кулинарной столицей России по заключению федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Боец ВСУ, взятый в плен на Купянском направлении, рассказал о больших потерях в рядах украинской армии.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец дал советы по совершению покупок на новогодних распродажах.
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова ответила на вопрос, кто выиграет Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2023 году.
Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, родившая в апреле 2022 года дочь, хотела назвать её в честь американского ПТРК Javelin. Однако эта идея не встретила поддержки со стороны её супруга.
Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, сообщает ТАСС.
Министерство транспорта России сообщило, что Игорь Чалик, занимающий пост замглавы ведомства, продолжит исполнять обязанности до окончания срока контракта, после чего перейдёт на другую позицию.
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о потенциальных соперниках российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 300 учащихся из всех регионов Ямало-Ненецкого автономного округа и десять школьников из подшефной Волновахи.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что боится «большой беды» из-за политических разногласий в случае проведения президентских выборов в стране.
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на выход в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер женился.
В Московской области орнитологи нашли новое место гнездования белого аиста и регулярное — чёрного аиста.
Рязанский областной суд приговорил местного жителя к 20 годам колонии строгого режима, он признан виновным в нападении на двух таксистов и их убийстве, говорится в заявлении прокуратуры региона.
Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья.
Бесплатные земельные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей в Казани, рассказали в городской администрации.
Депутат Верховной рады Александра Устинова признала, что украинские власти вынуждены менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Издание ESPN опубликовало список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году.
Сооснователь музыкальной группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался в возрасте 63 лет.
Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Никитовском районе Горловки.
«Сибирь» победила «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.
Прощальный матч бывшего хоккеиста СКА Евгения Кетова состоится 11 декабря.
Взятый в плен на Купянском направлении украинский солдат заявил военкору RT Александру Симонову о проблемах с наркотиками и алкоголем в ВСУ.
Республиканскую премию имени Фёдора Шаляпина основали в Татарстане. Начиная с 2023 года её будут присуждать один раз в два года.
Подразделения Вооружённых сил (ВС) Мали взяли под контроль город Кидаль, который расположен на северо-востоке страны. Ранее населённый пункт был захвачен группировкой «Постоянная стратегическая структура» (CSP).
Греческий теннисист Стефанос Циципас отказался от продолжения матча группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с датчанином Хольгером Руне.
Новгородский областной суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы на 16 лет за совершение действий сексуального характера в отношении двух девочек.
Логопед высшей квалификационной категории из Нового Уренгоя Роза Сальникова выразила мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить живого общения с врачом.
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны.
Замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев предупредил, что возможное введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к замещению природных камней синтетикой.
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что способы проявить физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова бывшего футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны.
Украинские войска с начала ноября лишились более 200 человек личного состава в боях в районе населённого пункта Крынки на левобережье Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС представитель оперативных служб региона.
Фракция левых в бундестаге самораспустится 6 декабря, после ухода некоторых депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, которая также ранее покинула эту фракцию, сообщает Der Spiegel.
В Курской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек, информирует пресс-служба Следственного комитета России.