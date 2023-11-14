Немецкий профессор: «практически не существует ни одной политической области, в которой ЕС работал бы должным образом»

ЕС стоит на грани развала из-за внутренних проблем, из-за провалов государственных институтов, из-за отсутствия внутренних дискуссий и единой идентичности. Дополнительно ситуацию обостряет и формирование многополярного миропорядка, указывает Ульрике Геро в интервью Флавио фон Вицлебену, на который у ЕС нет ответа, и о котором она даже не задумывается. Немецкую специалистку беспокоит сложившаяся ситуация, то что Европа не способна предложить позитивную программу сотрудничества с Африкой, то что она изолирует себя от России и Китая. Она указывает, что у всё большего числа европейцев появляется «чувство, что Европа управляется из США», чувство беспомощности.

УЛЬРИКЕ ГЕРО, специалист в области европейской интеграции: Я вижу то, что мы обсуждали. ЕС больше не устраивает граждан. У граждан накапливается негодование, настроения против ЕС огромные. Да. Скандал с вакциной от Pfeizer, госпожа фон дер Ляйен и да всё что угодно! Позиция ЕС по Израилю и Газе, то есть у нас даже отсутствует согласие по прекращению огня! И многое другое. Много всего находится в подвешенном состоянии. То есть дело больше не в национальных разногласиях, а в антисемитизме и миграционной политике.

Речь идёт об отношении сейчас к Израилю и к cектору Газа, где ЕС полностью расколот. Речь идёт о войне между Украиной и Россией, в которой ЕС также полностью расколот. Практически не существует ни одной политической области, в которой ЕС работал бы должным образом. И перед всем этим поставлены граждане, которые уже ничего не понимают. Одна только госпожа фон дер Ляйен, у которой один коррупционный скандал за другим. А ведь через 10 месяцев у нас будут выборы. Таково, по моему мнению, состояние ЕС на данный момент.

И это мы ещё не говорили о сепаратизме, мы ещё не говорили о Шотландии, мы ещё не говорили о каталонцах, мы ещё не говорили о социальном кризисе. Мы ещё не говорили о том, что на совсем другом уровне проявляет себя многополярный мир, страны БРИКС и другие, что не вызвало в ЕС никакого отклика для того, чтобы хотя бы подумать об этом.

Это означает, что ЕС на самом деле находится где-то в процессе взрыва изнутри, потому что, как сказал господин Давид Энгельс, он не может договориться об идентичности, или как бы мы это не называли, он не может выразить себя как государственная структура, которая дала бы гражданам ощущение удовлетворения, ощущение, что они соучаствуют и имеют право голоса в принятии решений.

То есть внутри нет дискуссии. А поскольку внутри её нет, то получается то, что только что обрисовал господин Давид Энгельс. А именно европейское единство, назовём это государственностью, что эта государственность так и не была конституирована, не была демократизирована, не стала социальной.

И поскольку всего этого нет, то ЕС не в состоянии дать то, что ему так хотелось бы, и мне, кстати, тоже. А именно сильную, эмансипированную Европа, способную защитить себя в мире, защитить свои интересы и свою культуру. Но также способную отстаивать свои экономические интересы. В данный момент мы ничего этого сделать не можем.

На данный момент, если смотреть на юг, у нас есть континент, о котором мы говорим только с точки зрения миграции и даже не в состоянии придать позитивный оттенок тому, как могло бы выглядеть евроафриканское сотрудничество. Которое возможно, имело бы экономический смысл не только для нас, но и для Африки. В настоящее время мы отрезаем себя от Востока, то есть от России и Китая, а значит, от сырья и рынков. А с другой стороны, у нас есть ощущение, что геостратегически мы в Европе по-прежнему управляемся из США.

Это означает, что на данный момент у нас проблемы на западе, востоке и юге. И между этими тремя направлениями создаётся ощущение, что Европу натирают на тёрке для сыра. И на данный момент из этого не возникает особого согласия. А через 10 месяцев у нас будут европейские выборы, о которых я, возможно, также хотела бы поговорить. О том, с чем мы там столкнёмся.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.