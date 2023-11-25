Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

«Украинцам слава», «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть ляхам» — такие лозунги на погранпереходе в Корчовой прокричали украинские перевозчики, возмущённые протестом своих польских коллег, сообщает Do Rzeczy. Депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович подчёркивает, что не так много надо, чтобы вызвать в украинцах «бандеровский инстинкт».

По решению Брюсселя украинцам больше не надо получать торговые лицензии для осуществления перевозок. Поэтому из-за нечестной конкуренции и привилегированного положения украинской стороны польские перевозчики продолжают блокировать три пропускных пункта на границе со своим восточным соседом — в Гребенне, Дорохуске и Корчовой, пишет Do Rzeczy.

Портал сообщает, что на погранпереходе в Корчовой украинцы прокричали бандеровские лозунги. В соцсетях была опубликована запись, на которой видно, как возмущённые украинские водители ссорятся с польской полицией. На видео слышно, как украинцы выкрикивают: «Украинцам слава», «Слава Украине», «Героям слава». В какой-то момент один из них кричит: «Смерть ляхам» — и тем самым вызывает смех других. Одновременно один из его коллег советует ему воздержаться и более не произносить похожих фраз.

Инцидент прокомментировал депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович. Его партия с самого начала поддерживала забастовки в польской транспортной отрасли. «Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычёркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — предупредил он.

Do Rzeczy напоминает, что польские перевозчики требуют, чтобы украинские компании вновь получали разрешение для перевозки грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии. Они также намерены добиться приостановки действия лицензий украинских компаний, учреждённых после начала конфликта, и установления надлежащего контроля над ними.

Более того, польские фермеры, которые в связи с зерновым спором присоединились к перевозчикам, заявляют, что блокада будет продолжаться 24 часа в сутки и вполоть до 3 января через погранпереход в Медике будут проезжать только две фуры в день. «Мы проявляем солидарность с перевозчиками, потому что именно нашим отраслям был нанесён наибольший ущерб», — заявил один из организаторов протеста Роман Кондров.