Rzeczpospolita: «волна ненависти» украинских водителей к полякам резко растёт

Протест польских перевозчиков на границе длится уже четвёртую неделю, и он явно зашёл в тупик. Кроме многодневных очередей, на отношениях двух народов тоже ставится крест — украинские водители кричат «Смерть ляхам», угрожают и шантажируют польских коллег, пишет журналист Роберт Пшибильский. В Rzeczpospolita он также рассказывает, что под видом гуманитарных грузов украинцы провозят яхты для своих олигархов, но полиция не реагирует.

Это уже четвёртая неделя протестов польских перевозчиков на границе с Украиной. Потери перевозчиков и промышленности только растут, а эмоции тоже берут верх. До разрешения проблемы ещё далекий путь, потому что возникла тупиковая ситуация, пишет в Rzeczpospolita польский журналист Роберт Пшибильский.





«Эскалация ненависти украинских водителей в отношении нас очень большая. Они угрожают нам, показывают нам фотографии наших жён, наших домов, выкрикивают ​​«Смерть ляхам», — описывает ситуацию один из протестующих Яцек Сокол.

По его словам, украинские водители, стоящие в очереди на выезд на Украину, блокируют проезд автоцистерн, гуманитарной помощи и скоропортящихся продуктов, которым разрешён проезд вне очереди. «Наши отношения гробят во имя миллиардов, которые зарабатывают олигархи. Гуманитарным грузом была роскошная яхта стоимостью несколько сотен тысяч евро. Мы вернули этот транспорт обратно в очередь. Документы подделываются, но полиция не хочет составлять протоколы, поэтому эта практика остаётся безнаказанной», — сетует он. Роберт Пшибильский напоминает, что блокада границы также не распространяется на военный транспорт, который постоянно находится в пути.

Накануне министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал заместителя премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова отменить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в ЕС без груза на двух пропускных пунктах, где система электронной очереди показывает им 12—14 дней ожидания. Польский журналист указывает, что, однако, украинцы не собираются ничего менять. «Время на согласование компромиссов уже истекло. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких человек, которые заблокировали границу с согласия местных властей», — отмечает замминистра Сергей Деркач.

Власти приграничной польской волости Дорохуск уверяют, что о каком-либо страдании не может быть и речи. Вдоль очереди расставлены переносные туалеты, дважды в день водителям раздают термоодеяла, бутилированную воду и горячие напитки. Польские перевозчики задаются вопросом, почему к польским водителям, которые ждут выезда с Украины, не относятся таким же образом.

Роберт Пшибильский обращает внимание и на то, что транспортные организации из Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Венгрии требуют как можно быстрее решить проблему честной конкуренции с украинскими компаниями. «Украинские перевозчики получили право участия на транспортном рынке ЕС из-за войны. Мы полагали, что в сложной ситуации они заметят жертву, которую мы приносим, ​​и что переговоры об организации рынка будут предметными, но они лишь учитывают собственную точку зрения», — подчёркивает глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ян Бучек.

К обращению присоединилась также и Польско-украинская торгово-промышленная палата. «Призывы протестующих необходимо спокойно обсудить», — призывает организация. Она рассказывает, что для более чем десяти компаний блокада границы вылилась в убытки, превышающие 100 млн злотых. Более того, из-за протеста стоимость автомобильных грузоперевозок выросла на 300%.