Politico: хаос на польско-украинской границе предвещает множество проблем процессу интеграции Украины в ЕС

Тысячи грузовиков застряли на пограничных переходах на границе Польши и Украины на фоне возрастающего возмущения поляков тем, что украинцы угрожают их позициям в различных секторах — от грузовых перевозок до продуктов питания, сообщает Politico. Как отмечает издание, кризис свидетельствует о том, каким непростым может быть процесс интеграции Украины в ЕС.

Первое, на что обращали внимание украинцы, въезжавшие в Польшу в прошлом году, были группы волонтёров, которые встречали беженцев тёплой едой, одеждой, предлагали комнаты и автобусы для бесплатной перевозки их в города по всей стране. Теперь, как пишет Politico, первое, что замечают украинцы, — огромная очередь из грузовиков, ожидающих пересечения границы.

В результате начатой польскими дальнобойщиками 6 ноября блокады более 3 тыс. грузовиков в настоящее время застряли на четырёх пограничных переходах на границе Польши и Украины, время ожидания на которой достигает трёх недель. Протестующие разбили палаточный лагерь и греются у костров в бочках, в то время как украинские водители ждут в своих грузовиках. «Водители вынуждены ждать в открытом поле без надлежащих запасов продовольствия и туалетов», — заявил заместитель министра развития инфраструктуры Украины Сергей Деркач, добавив, что правительство готовится эвакуировать сотни застрявших водителей.

Как отмечает издание, эта блокада не только является серьёзным кризисом в отношениях Брюсселя с Киевом, но и указывает на множество надвигающихся проблем интеграции Украины с её огромным сельскохозяйственным сектором и дешёвыми, но хорошо образованными рабочими в общий рынок ЕС.

Трансграничные торговые потоки необходимы для поддержания на плаву экономики Украины во время конфликта, однако польские дальнобойщики видят в украинских водителях конкурентов, которые подрывают их бизнес. Того же мнения придерживаются и польские фермеры, возмущённые импортом дешёвого украинского зерна.

В среду Европейская комиссия выступила с резкой критикой бездействия Варшавы, которая не работает над прекращением кризиса. «Польские власти должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе. Хотя я поддерживаю право людей на протест, весь ЕС — не говоря уже об Украине, стране, которая в настоящее время находится в состоянии войны, — нельзя брать в заложники, блокируя наши внешние границы», — отметила комиссар по транспорту Адина Валеан.

Валеан предупредила, что, если Польша не предпримет никаких действий, комиссия может привлечь Варшаву к ответственности за «несоблюдение правил или неприменение закона».

Но Польше сложно реагировать из-за политической неопределённости, вызванной парламентскими выборами, прошедшими в октябре. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в понедельник обратился к своему украинскому коллеге, призвав Киев удовлетворить требования польских дальнобойщиков. Адамчик хочет, чтобы Вэлан изучила возможность восстановления необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, и Польша планирует поднять этот вопрос на Транспортном совете 4 декабря. Впрочем, в понедельник Адамчика на посту сменил Элвин Гаджадхур, который, как ожидается, пробудет в должности всего две недели, прежде чем новое оппозиционное правительство во главе с бывшим премьер-министром Дональдом Туском вступит в должность.

Сам Туск ранее осуждал правительство за неспособность решить проблему. «Так как они притворяются, что сформировали настоящее правительство, они могли бы притвориться, что занимаются реальными проблемами», — заявил политик.

Польские дальнобойщики, в том числе владелец транспортной компании Рафал Меклер, жалуются на то, что с начала украинского конфликта количество грузоперевозок, осуществляемых дальнобойщиками с Украины, возросло в разы. Но Меклер не только предприниматель, но и член партии «Конфедерация», который принимал активное участие в организации протестов на границе. Его страницы в соцсетях изобилуют критикой Украины, а его партия наиболее скептически относится к альянсу Варшавы с Киевом. В одном из постов он сравнил Украину с «избалованным ребёнком».

«Мы боремся за наш транспортный бизнес, а не против Украины. Но Украина упёрлась и не сдвинется ни на дюйм, выдавая нам всю эту эмоциональную риторику о войне и о том, как мы блокируем поступление лекарств», — приводит издание слова Меклера.

По словам нового министра сельского хозяйства Польши Анны Гембицки, протестующие не препятствуют прохождению через границу гуманитарной и военной помощи. Политик обвинила в проблемах на границе российскую спецоперацию на Украине и «безответственную» политику ЕС, «который не видит проблем Польши и других приграничных стран».

Одной из главных проблем для поляков является то, что Украина использует электронную систему маркировки для всех грузовиков, стоящих в очереди на пограничных переходах. Поляки хотят, чтобы их порожние грузовики были освобождены от этой схемы очередей, чтобы они могли быстрее проходить пограничный контроль. Однако в Киеве это называют «несправедливым» по отношению к другим странам, добавляя, что также не могут вернуться к системе разрешений, так как потеряли все другие границы для экспорта.