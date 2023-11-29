24 канал: украинские водители перекрыли дороги в польских городах

В ответ на действия поляков, блокирующих пункты пересечения границы Польши с Украиной, украинские водители начали акции протеста в польских городах. Как передаёт «Телеканал новин 24», на въезде в город Перемышль и в пограничном населённом пункте Медыка 30 украинских водителей образовали огромные пробки и фактически перекрыли движение транспорта.
С 6 ноября продолжается блокировка пунктов пересечения границы Польши с Украиной. Польские перевозчики требуют отмены «транспортного безвиза» для Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», в ответ украинские водители начали акции протеста в польских городах.
На въезде в город Перемышль и в пограничном населённом пункте Медыка 28 ноября примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.
Украинцы блокировали время от времени два пешеходных перехода, выходя на них, поэтому многим жителям Медыки трудно было вернуться домой.
К месту перекрытия дороги также прибыла польская полиция. Украинские водители не скрывали, что их цель — ответить польским перевозчикам, перекрывшим движение на границе украинским грузовикам.
Как напоминает канал, поляки уже почти месяц мешают украинским грузовикам пересекать границу Польши и Украины. Перевозчики заблокировали три пункта пересечения границы: «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Гребенное». С 27 ноября к заблокированным добавился пункт пропуска «Медыка — Шегини».
Из-за действий польских перевозчиков на границе в сторону Украины создалась огромная пробка из грузовиков в количестве более 3,5 тысячи машин.
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