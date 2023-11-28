Reuters: вслед за поляками перекрыть границу с Украиной пригрозили словацкие дальнобойщики

Словацкие дальнобойщики угрожают перекрыть главный пропускной пункт на границе с Украиной, если правительство не защитит их от несправедливой конкуренции, сообщает Reuters. Как поясняет агентство, вслед за своими польскими коллегами словаки жалуются, что украинцы предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского союза, а не только между блоком и Украиной.

Словацкие дальнобойщики угрожают перекрыть главный пропускной пункт на границе с Украиной с пятницы, если не будут предприняты шаги по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков, сообщает Reuters. Об этом, по словам агентства, заявил глава ассоциации дальнобойщиков Словакии UNAS.

Эта угроза прозвучала после акции польских дальнобойщиков, которые в течение трёх недель блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной, требуя ужесточения условий для своих украинских конкурентов. Польские и словацкие дальнобойщики жалуются, что украинцы предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского союза, а не только между блоком и Украиной.

Акция в Словакии приведёт к закрытию пункта Вышне-Немецке — Ужгород, единственного на границе, открытого для большегрузных автомобилей.

Польские дальнобойщики начали свою акцию протеста 6 ноября, требуя, чтобы Европейский союз вновь ввёл систему разрешений для украинских дальнобойщиков, въезжающих в блок, и для дальнобойщиков ЕС, въезжающих на Украину, с исключениями для гуманитарной помощи и военных поставок. Выдача разрешений была отменена после вторжения России на Украину в прошлом году.

Глава UNAS Станислав Скала предупредил, что его группа подождёт реакции Министерства транспорта до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но у главы профсоюза нет больших надежд на какой-либо прорыв. «Похоже, что ни украинская сторона, ни (Европейская) комиссия не желают отступать», — заметил он.