ERR: кризис на польско-украинской границе грозит убытками и латвийским предприятиям

Блокада Украины, начатая польскими дальнобойщиками, создала проблемы и для латвийских производителей продовольствия. Как передаёт ERR, из-за кризиса на польско-украинской границе экспорт латвийской рыбной продукции может сократиться на €10 млн.

Блокада Украины, начатая польскими дальнобойщиками, создала проблемы и для латвийских производителей продовольствия. Как передаёт ERR, из-за кризиса на польско-украинской границе экспорт латвийской рыбной продукции может сократиться на €10 млн.

Президент Латвийской ассоциации рыбопереработчиков Янис Энделе отметил, что из-за ситуации на польско-украинской границе, где польские дальнобойщики перекрыли погранпереходы, требуя отмены транспортного безвиза для украинских коллег и возвращения к системе разрешений на перевозки, все перевозчики ищут объездные пути. В результате стоимость грузоперевозок подскочила в несколько раз.

«Если раньше фрахт стоил от 1000 до 1500 евро, то сейчас уже ищем варианты по пять, по шесть. Если ничего не улучшится, то и по семь тысяч будем. Это реальные убытки», — сказал Энделе.

По его словам, латвийским коммерсантам приходится соглашаться на сильно подорожавшие перевозки, чтобы не допускать простоев — тем более что часть продукции требует быстрой реализации.

Энделе пояснил, что под угрозой оказалась продукция с коротким сроком годности, например, популярная среди украинских потребителей килька пряного посола. По его оценке, стоимость оказавшегося под угрозой товара составляет около €10 млн.

Как напоминает портал, в начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста против послаблений для украинских перевозчиков.