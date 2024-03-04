LSM: автобус с гумпомощью для Украины уже полтора года стоит на обочине улицы в Риге

Уже почти полтора года в Риге стоит брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью, которая, скорее всего, предназначалась Украине. Как выяснили журналисты LSM, машина принадлежит организации, которая совершала поездки с гуманитарной помощью на Украину, однако на данный момент по указанному в соцсетях номеру телефона никто не отвечает.
Уже почти полтора года в Риге стоит брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью, которая, скорее всего, предназначалась Украине. Как передаёт LSM, в Дирекции безопасности дорожного движения подтвердили, что транспортное средство было «брошено или припарковано на долгое время», передаёт LSM.
О брошенном автобусе на улице Лактас в Риге сообщил мужчина, который проезжает мимо него почти каждый день, выполняя свои рабочие обязанности. Журналисты выяснили, что машина принадлежит Обществу поддержки SAIV. Судя по соцсетям, ранее оно действительно совершало поездки с гуманитарной помощью на Украину, однако на данный момент по указанному номеру телефона никто не отвечает.
Портал отмечает, что перемещать транспортное средство имеют право только правоохранительные органы. До сих пор в полицию не поступило ни звонка, ни информации о давно брошенной маршрутке на улице Лактас.
«Но мы отреагировали, и сегодня было выписано предупреждение с указанием срока, в который владелец транспортного средства должен переместить своё транспортное средство. Если этого не будет сделано, мы также сможем принять решение об эвакуации транспортного средства», — пояснила специалист по связям с общественностью полиции Рижского самоуправления Арика Верзе.
Полиция оставила предупреждение о том, что транспортное средство необходимо переместить в течение 15 дней, так как не пройден техосмотр. Если владелец не отреагирует, полиция вызовет эвакуатор и перевезёт его на специальное место для парковки. Если всё пойдет по этому сценарию, пожертвования останутся в автобусе, поскольку это частная собственность.
«Печально, что Общество поддержки SAIV за полтора года так и не смогло перевезти пожертвования в другое место или доставить адресату», — заключает портал.
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