France 24: «дети рождаются в аду» — ЮНИСЕФ заявил о катастрофическом гуманитарном кризисе в Газе

Непрекращающиеся атаки со стороны Израиля вызывают опасения за последние работающие медицинские учреждения, которые ещё остались в Газе. Как сообщает France 24, тревогу бьёт и ЮНИСЕФ, который признал «катастрофический» гуманитарный кризис в анклаве. Особые переживания вызывают новорождённые — по данным организации, с начала войны около 20 тысяч детей «появились на свет в аду».

Густой дым поднимается над Хан-Юнисом. Этот город на юге сектора Газа в пятницу вновь стал объектом израильских ударов и атак беспилотников. По данным Израиля, который по-прежнему продолжает наземное наступление, многие члены руководства ХАМАС всё ещё скрываются в городе.

Столкновения вызывают опасения за безопасность больницы «Аль-Наср» — основного учреждения, которое до сих пор работает в анклаве. По данным ЮНИСЕФ, условия жизни жителей Газы, особенно младенцев, катастрофичны. Как утверждает организация, с октября 20 тысяч детей родились в немыслимых условиях.

ТЕСС ИНГРЭМ, представитель ЮНИСЕФ: Рождение ребёнка для матери должно быть праздником. Но в Газе дети буквально появляются на свет в аду. Человечество не может допустить, чтобы такая ситуация, ставшая нормой, продолжалась и дальше. Матерям и новорождённым необходимо прекращение огня.

Как заявил Вашингтон в пятницу вечером, Израиль разрешит поставки муки в сектор Газа через израильский порт Ашдод. Однако лишь немногие гуманитарные конвои достигли севера анклава — района, разрушенного бомбардировками, которые заставили жителей Газы бежать. Около 85 процентов из 2,3 миллиона жителей анклава сейчас живут в лагерях в Рафахе, недалеко от египетской границы.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.