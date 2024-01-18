Американский экономист: США будут воевать до «последнего израильтянина», чтобы вернуть утраченную мощь

Соединённые Штаты потеряли «шанс на мировое господство», заявил американский экономист Майкл Хадсон в интервью Danny Haiphong. России и Китаю они больше не нужны. Но Вашингтон всё ещё пытается доказать, что США — уникальная страна, которая продемонстрирует всем свою силу. Это можно сделать только при помощи войны. Именно поэтому начался конфликт в Газе, в котором американцы не будут считаться с жертвами, чтобы победить Иран в борьбе за Ближний Восток.

За последние несколько дней многие американские военные журналы и особенно европейские представители заявляли, «что если мы проиграем на Украине, то Россия пройдёт через Польшу и Румынию, чтобы захватить Германию. Она собирается завоевать Европу. И, возможно, даже не остановится в Англии».

Ну, это просто чушь. Реальность такова, что России и Китаю больше не нужна Европа. Им не нужны Соединённые Штаты, — в то время как при администрации Клинтона Мадлен Олбрайт говорила, что Америка — «уникальная страна, она необходима». Дело в том, что остальной мир не только считает Америку ненужной, но и относится к США и их союзникам по НАТО как к главной угрозе своему собственному процветанию.

Таким образом, они, по сути, отделяются от остального мира. И группа БРИКС расширяет свои торговые отношения, инвестиционные отношения и особенно свои финансовые, клиринговые и валютные операции, чтобы быть независимыми от доллара и, конечно, независимыми от евро, который, кажется, не имеет видимых источников поддержки, прямо сейчас, и идёт своим собственным путём.

Именно это побудило Соединённые Штаты подтолкнуть Израиль к принятию воинственности Нетаньяху. Потому что Соединённые Штаты говорят: «Мы понимаем, что теряем силы, мы знаем, что на самом деле это патовая ситуация. Мы знаем, что потеряли шанс на мировое господство».

Мы можем быть переизбраны, говоря людям, что это не имеет значения, но мы знаем, что это имеет значение. Последний шанс, который у нас есть, чтобы утвердить американскую мощь, — военный. И главный военный приз — это Ближний Восток. Как и после 11 сентября, когда Дик Чейни и Рамсфельд настаивали на вторжении в Ирак, чтобы начать захват его нефти и, по сути, создать иностранный легион Америки в виде ИГ* и «Аль-Каиды»**.

Итак, теперь у Америки есть две армии, с которыми она воюет на Ближнем Востоке: иностранный легион ИГ, «Аль-Каиды». Иностранный легион, говорящий на арабском языке, и израильтяне. План таков, и Америка готова сражаться до последнего израильтянина — так же, как она пытается сражаться до последнего украинца, — чтобы окончательно захватить Ближний Восток в борьбе с Ираном.

Это безумная идея, но, похоже, именно это и планируется. Генерал Петреус, проигравший войну в Афганистане, заявил: «Мы должны завоевать Иран. Напав на Иран, мы сможем вернуть себе всю утраченную мощь». И теперь, похоже, президент Байден надеется сделать политическое возвращение, сказав: «Ну, может быть, мы и не заблокировали Россию и Украину, но по крайней мере мы завоевали Ближний Восток».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.