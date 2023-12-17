NYT: мировой экономике нужны новые финансовые гарантии, а не времён США как ведущей сверхдержавы

МВФ и Всемирный банк, созданные для мира XX века, не справляются с вызовами XXI века, по мнению множества экономистов и мировых лидеров, способствуя более несправедливой и нестабильной глобальной экономике, пишет The New York Times. Однако страны, создававшие и финансирующие их, например США, неохотно уступают власть.

Мартин Гусман учился на первом курсе Национального университета Ла-Платы в 2001 году, когда долговой кризис привёл к дефолту и массовым беспорядкам в Аргентине. Тогда Международный валютный фонд настаивал на том, чтобы правительство пошло на сокращения бюджета в обмен на финансовую помощь, что серьёзно ударило по среднему классу.

Сложившаяся в Аргентине ситуация вдохновила Гусмана сменить специальность и изучать экономику. Почти два десятилетия спустя, когда правительство снова оказалось в тяжёлой ситуации, именно Гусман в качестве министра экономики вёл переговоры с МВФ о реструктуризации долга в размере $44 млрд, ставшего результатом ранее непродуманной финансовой помощи, пишет The New York Times.

Сегодня он один из целого ряда выдающихся экономистов и мировых лидеров, которые утверждают, что амбициозная структура, созданная в конце Второй мировой войны для обеспечения экономического роста и стабильности, на которой базируются МВФ и Всемирный банк, не справляется со своей миссией. Гусман, ушедший в отставку в прошлом году после раскола в правительстве, уверен, что нынешняя система «способствует более несправедливой и нестабильной глобальной экономике».

Соглашение, о котором договорился Гусман, стало 22-м между Аргентиной и МВФ. Несмотря на это, экономический спад в стране только усилился благодаря ежегодному уровню инфляции более 140%, растущим очередям в бесплатных столовых и новому президенту Хавьеру Милеи, который на этой неделе девальвировал песо более чем на 50%.

С момента их создания политики и экономисты по обе стороны политического спектра неоднократно критиковали Международный валютный фонд и Всемирный банк. Но сейчас эта критика ставит более глубокий вопрос: соответствует ли экономическая структура, разработанная восемь десятилетий назад, экономике, существующей сегодня, когда новые геополитические конфликты сталкиваются с устоявшимися экономическими отношениями. Как отмечает издание, это столкновение идей XXI века о том, как исправить систему, созданную для мира XX века, является одной из наиболее важных проблем, стоящих перед мировой экономикой.

Международный валютный фонд был создан в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Йорк, для оказания помощи странам, испытывающим финансовые трудности, в то время как Всемирный банк сосредоточил своё внимание на сокращении бедности и инвестировании в социальное развитие. Соединённые Штаты были экономической сверхдержавой, а множество развивающихся стран в Африке и Азии ещё не обрели независимость. Основополагающая идеология, позже получившая название «Вашингтонский консенсус», утверждала, что процветание зависит от беспрепятственной торговли, дерегулирования и главенства частных инвестиций.

«Почти 80 лет спустя глобальная финансовая архитектура устарела, она дисфункциональна и несправедлива. Даже самые фундаментальные цели по борьбе с голодом и нищетой пошли вспять после десятилетий прогресса», — заявил этим летом Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш на саммите в Париже.

Как пишет The New York Times, сегодняшний мир геополитически фрагментирован. Более трёх четвертей нынешних членов МВФ и Всемирного банка не участвовали в Бреттон-Вудской конференции. Так, экономика Китая, лежавшая в руинах в конце Второй мировой войны, в настоящее время является второй по величине в мире, двигателем глобального роста и важнейшим узлом в мировой промышленной системе и цепочке поставок. А Индия, тогда ещё бывшая британской колонией, сейчас входит в пятёрку крупнейших экономик мира.

Несоответствие между учреждением и миссией в последние годы обострилось. Пострадавшие от пандемии коронавируса, резкого роста цен на продовольствие и энергоносители, связанного с украинским конфликтом, и более высоких процентных ставок страны с низким и средним уровнем дохода погрязли в долгах и страдают от медленного роста. Масштабы мировой экономики, а также масштабы проблем значительно возросли, но финансирование МВФ и Всемирного банка отстаёт. Урегулирование долговых кризисов также значительно усложнилось теперь, когда в них вовлечены Китай и множество частных кредиторов, а не только горстка западных банков.

Собственный анализ Всемирного банка обрисовывает масштабы экономических проблем. «Для беднейших стран долг стал почти парализующим бременем», — гласит обнародованный в среду отчёт. Страны вынуждены тратить деньги на выплату процентов вместо того, чтобы инвестировать в здравоохранение, образование и окружающую среду. И этот долг не учитывает триллионы долларов, которые понадобятся развивающимся странам для смягчения разрушительных последствий изменения климата.

Кроме того, существует напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем, Россией и Европой. Стало сложнее разрешать долговые кризисы или финансировать крупную инфраструктуру, не сталкиваясь с опасениями относительно безопасности — например, когда Всемирный банк заключил с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei контракт, который, как оказалось, нарушал политику санкций США, или когда Китай сопротивлялся соглашениям о реструктуризации долга.

«Глобальная система, основанная на правилах, не была создана для разрешения торговых конфликтов, связанных с национальной безопасностью. У нас есть страны, стратегически конкурирующие с аморфными правилами и без эффективного арбитра», — заявила в понедельник первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

Всемирный банк и МВФ внесли некоторые изменения. Фонд смягчил свой подход к оказанию финансовой помощи, заменив жёсткую экономию идеей устойчивого долга. Банк в этом году значительно увеличил долю средств, направляемых на проекты, связанные с изменением климата. Но критики утверждают, что этого недостаточно.

Аргентина, вторая по величине экономика Южной Америки, возможно, является самым печально известным провалом мировой экономической системы, но именно Барбадосу, крошечному островному государству в Карибском бассейне, можно приписать импульс к переменам. В 2022 году премьер-министр Миа Моттли возглавила Бриджтаунскую инициативу — предложение пересмотреть то, как богатые страны помогают бедным странам адаптироваться к изменению климата и избежать непосильного бремени задолженности.

Моттли утверждает, что произошёл «фундаментальный разрыв» между бедными странами и богатыми, многие из которых сколотили своё богатство за счёт эксплуатации бывших колоний. Наиболее промышленно развитые страны также несут ответственность за большую часть выбросов, которые вызывают экстремальные наводнения, лесные пожары и засухи в бедных странах.

Исполнительный вице-президент Африканского центра экономических преобразований в Гане Мэвис Овусу-Гьямфи заявила, что даже недавние соглашения по урегулированию задолженностей были созданы без участия развивающихся стран. «Мы призываем дать нам голос и место за столом переговоров», — приводит издание её слова.

МВФ и Всемирный банк, по сути, являются политическими формированиями, отражающими мощь стран, которые их создали, которые их финансируют и управляют ими. И эти страны неохотно уступают эту власть. Соединённые Штаты — единственный член, обладающий правом вето, — имеют наибольшую долю голосов отчасти из-за размера своей экономики и финансового вклада. Они не хотят, чтобы их влияние уменьшалось, а влияние других — особенно Китая — росло. Тупиковая ситуация с перераспределением голосов препятствовала усилиям по увеличению объёмов финансирования, которые, по общему мнению множества стран, необходимо увеличить.

Развивающимся странам нужны огромные суммы для инвестирования в общественное здравоохранение, образование, транспорт и устойчивость к изменению климата. Но они обременены высокими затратами по займам. А так как они обычно вынуждены занимать в долларах или евро, их платежи резко возрастают, если Федеральная резервная система и другие центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, как они это делали в 1980-х годах и после пандемии.

Увеличение числа частных кредиторов и разнообразие кредитных соглашений сделали переговоры о задолженности невероятно сложными, однако международного юридического арбитра не существует. Так, Замбия объявила дефолт по своему внешнему долгу три года назад, и до сих пор нет соглашения из-за противоречий МВФ, Китая и держателей облигаций.

Гусман и другие экономисты призвали к привлечению международного юридического арбитра для рассмотрения споров, связанных с суверенным долгом. Однако Соединённые Штаты неоднократно выступали против этой идеи, заявляя, что в ней нет необходимости.

Более того, множество экономистов и мировых лидеров, в том числе Гусман и Моттли, выступающих за перемены, утверждают, что странам-должникам требуется значительно больше грантов и займов под низкие проценты с длительными сроками погашения, а также ряд других реформ, пишет The New York Times.