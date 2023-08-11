SRF: Европа всё сильнее отстаёт от Америки в экономике, технологиях и военной сфере

В то время как США активно поддерживают собственную экономику вливаниями денежных средств, в Европе экономический двигатель продолжает работать с перебоями, отмечает швейцарский телеканал SRF. По данным Европейского совета по международным отношениям, за последнее десятилетие ЕС ещё больше отстал от США в экономическом, технологическом и военном отношении.

В октябре прошлого года глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозировала, что 2023-й для многих будет похож на рецессию, и она оказалась права, отмечает швейцарский телеканал SRF. Это касается всего мира, но особенно сильно страдает Европа.

Там экономический двигатель действительно работает с перебоями, из-за чего экономика движется вспять. Потеря значимости Старого света ещё более усиливается, если верить недавней оценке известного аналитического центра, Европейского совета по международным отношениям: «За последние десять лет ЕС ещё больше отстал от США в экономическом, технологическом и военном отношении».

Обзор экономики в целом показывает, что разрыв между США и Европой увеличивается. Ближайшее будущее также не обещает улучшений: основные показатели по еврозоне указывают на ухудшение состояния экономики. Промышленность всё меньше заинтересована в инвестициях, а высокая стоимость энергоносителей и инфляция ставят Европу в невыгодное конкурентное положение по сравнению с Китаем и США.

Кроме того, Европа стареет, а в пожилом обществе неизбежно снижается производительность труда. По мнению экономиста Даниэля Кауфманна из Университета Нойенбурга, это имеет решающее значение: «С одной стороны, большее количество людей в стране означает более высокий уровень потребления. С другой стороны, на рынке труда также больше людей. Именно поэтому можно наблюдать, что экономика с большим количеством иммигрантов и высоким приростом населения растёт сильнее».

Именно это и происходит в экономике США — она растёт, подчёркивает телеканал SRF. В то время как правительства стран еврозоны бьются над экономической политикой, президент США Джо Байден делает деньги. Он в устрашающем темпе работает над реструктуризацией отечественной экономики, делая её более зелёной. На компании, инвестирующие в полупроводники и зелёные технологии в США, должен обрушиться денежный ливень. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы практически для всех отраслей.

Экономист Кауфман говорит о масштабном вмешательстве государства в частный сектор. Можно даже подумать, что Европа удивлена решимостью американцев. «До сих пор в относительно либеральной системе мировой торговли к подобным субсидиям относились критически. В этом случае внутренняя экономика поддерживается за счёт субсидий, которые представляют собой несправедливое конкурентное преимущество на международной арене. Это было табу. Байден его нарушил», — поясняет эксперт.

По словам Кауфманна, наиболее важные торговые отношения для Швейцарии находятся в еврозоне. «Экономическое развитие в ЕС и Германии — один из важнейших показателей того, как обстоят дела в швейцарской экономике. Конечно, частично это можно компенсировать экспортом в США, — отмечает он. — Но Германия играет важную роль для Швейцарии, и поэтому вы никогда не сможете полностью компенсировать её, если экономическое развитие в Германии будет плохим». Это не очень хорошая перспектива для швейцарской экономики.

Приживётся ли новый зелёный курс Байдена по ту сторону Атлантики, пока неясно, продолжает швейцарский телеканал. В конце концов, миллиардное вмешательство государства имеет свою цену: США влезают в долги, и в какой-то момент стране придётся их погашать. С экономической точки зрения, как считает экономист Кауфманн, это должно быть возможно. Однако есть нюанс: «это политическая проблема. Республиканцы не согласились с тем, что потолок долга должен быть повышен. Это привело к политическим волнениям, которые, в свою очередь, вызвали экономические волнения», цитирует слова экономиста SRF.