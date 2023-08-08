The Guardian: в Великобритании наблюдается падение деловой активности на фоне замедления экономики и роста ключевой ставки

В Великобритании в июне отмечается спад деловой активности на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики страны, что помешало предприятиям нанять больше сотрудников, передаёт The Guardian со ссылкой на опрос, в котором приняло участие свыше 4 тыс. компаний. Негативная тенденция объясняется повышенными процентными ставками по кредитам и падением спроса в мире, которые усугубили уныние в секторах услуг и обрабатывающей промышленности.

Последний отчёт от бухгалтерской фирмы BDO показал, что желание работодателей по найму персонала снизилось впервые за шесть месяцев. Кроме того, по данным проведённого опроса, объём производства в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года по причине продолжающихся трудностей с поставками.

Неустойчивое восстановление Китая и слабый прогноз роста в еврозоне усугубили проблемы, с которыми столкнулись британские экспортёры, упустившие большую часть постковидного бума в торговле. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста мировой экономики во второй половине этого года после повышения стоимости заимствований, введённого Банком Англии, ФРС США и Европейским центральным банком, отмечает The Guardian.