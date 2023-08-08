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The Guardian: в Великобритании наблюдается падение деловой активности на фоне замедления экономики и роста ключевой ставки

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В Великобритании зафиксировано падение объёмов производства до самого низкого уровня с мая 2020 года из-за продолжающихся проблем с поставками, сообщает издание The Guardian со ссылкой на новый опрос, проведённый среди представителей деловых кругов страны. Кроме того, британский бизнес вынужден экономить на найме новых сотрудников.
The Guardian: в Великобритании наблюдается падение деловой активности на фоне замедления экономики и роста ключевой ставки
AP
В Великобритании в июне отмечается спад деловой активности на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики страны, что помешало предприятиям нанять больше сотрудников, передаёт The Guardian со ссылкой на опрос, в котором приняло участие свыше 4 тыс. компаний. Негативная тенденция объясняется повышенными процентными ставками по кредитам и падением спроса в мире, которые усугубили уныние в секторах услуг и обрабатывающей промышленности.
 
Последний отчёт от бухгалтерской фирмы BDO показал, что желание работодателей по найму персонала снизилось впервые за шесть месяцев. Кроме того, по данным проведённого опроса, объём производства в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года по причине продолжающихся трудностей с поставками.
 
Неустойчивое восстановление Китая и слабый прогноз роста в еврозоне усугубили проблемы, с которыми столкнулись британские экспортёры, упустившие большую часть постковидного бума в торговле. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста мировой экономики во второй половине этого года после повышения стоимости заимствований, введённого Банком Англии, ФРС США и Европейским центральным банком, отмечает The Guardian.
 
В отчёте, представляющем собой опрос ведущих компаний и производственных предприятий, говорится об экономических трудностях британского бизнеса на фоне решения Банка Англии о поднятии ключевой ставки до самого высокого уровня за последние 15 лет. В результате этой меры предприятия сократили наём сотрудников, количество вакансий уменьшилось на 85 тыс. человек, и темпы роста заработной платы замедлились. Данные опроса показали более мрачное отношение бизнеса в отношении будущего, что было вызвано негативными настроениями среди компаний-производителей, которые больше остальных подвержены влиянию повышенной стоимости заимствований, пишет издание.
 
В компании BDO заявили, что результаты проведённого исследования показали вероятное дальнейшее сокращение объёмов производства, хотя перспективы в области сферы услуг указывают на незначительный рост перед надвигающейся рецессией в конце года. По словам партнёра BDO Кейли Кросстуэйт, более неутешительные прогнозы со стороны бизнеса и последующее ослабление рынка труда являются первыми сигналами ожидаемого замедления экономического роста.
 
На прошлой неделе в Банке Англии заявили, что резкое снижение стоимости сырья и импортных товаров ещё не отразилось на индексе потребительских цен, который остаётся одним из самых высоких среди ведущих промышленно развитых стран, завершает The Guardian. 
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Guardian Великобритания Европа
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