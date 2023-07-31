Daily Mail: на Британию обрушилась волна магазинных краж — и это лишь начало грядущей анархии

Воровство в супермаркетах стало для Соединённого Королевства привычным явлением, которое рискует перерасти в нечто большее. Проблема не столько в плохой работе правоохранительных органов, которые не спешат наказывать преступников, сколько в моральном разложении общества и нежелании элиты разбираться с кризисом до тех пор, пока он не угрожает её личной безопасности, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Великобритания столкнулась с новой волной магазинных краж. И речь не идёт о какой-то надуманной панике, а повседневной реальности. Самое главное, что «даже до самых тупых преступников дошло, что в стране нет настоящего закона», пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

У участившегося воровства в британских супермаркетах существует множество причин. Но вряд ли эту проблему можно объяснить тем, что население Соединённого Королевства испытывает «настоящую острую нужду», рассуждает автор статьи.

По его словам, всё дело в том, что старая мораль страны рухнула. Ведь даже в суровые 1930-е годы, когда миллионы британцев жили в таких лишениях, от которых у современной молодёжи перехватило бы дыхание, воровство любого рода было крайне редким явлением.

Между тем сегодня полиция почти полностью исчезла с улиц, поэтому опасения преступников, что их могу поймать, уменьшились. Прокуратура и суды также сыграли свою роль, дав понять, что они не заинтересованы в наказании. И, разумеется, подобное отношение к закону не осталось без внимания, подчёркивает Хитченс.

На днях его знакомая стала свидетельницей того, как мужчина похитил груду свежего мяса из городского супермаркета. «Это воровство!» — закричала потрясённая женщина, но преступник лишь повернулся и ухмыльнулся в ответ, прежде чем неторопливо уйти. Он ничего не боялся.

В последние недели магазинные воришки также использовали самого Хитченса в качестве прикрытия. Они выходили вместе с ним через рамки, в результате чего срабатывала сигнализация. К тому времени, как сотрудники определяли нарушителей, было уже слишком поздно.

Недавно торговая сеть Co-op Food пожаловалась, что полиция «бросила на произвол судьбы» многие её магазины. Ситуация стала настолько плохой, что руководство компании задумалось о закрытии некоторых точек.

«Я видел несколько ужасающих случаев наглых и насильственных краж в наших магазинах, когда мои коллеги чувствовали страх и угрозу, — заявил управляющий директор Co-op Food Мэтт Худ. — Слишком часто правоохранительные органы не реагируют на отчаянные призывы наших сотрудников, а преступники действуют в сообществах, не боясь последствий».

По словам Худа, преступные банды буквально ломятся в двери супермаркетов. А тем работникам магазинов, которые пытаются помешать воровству, угрожают ножами и отвёртками, обращает внимание автор статьи.

«Что ж, мы знаем, что произойдёт. Магазины спрячут за прилавком дорогие товары, на окнах появятся стальные решётки, количество посетителей будет ограничено, персонал укроется за бронированными экранами, всё подоражает. Жизнь станет грязной и неприятной, как это было в наших более бедных районах на протяжении многих лет. Но вы думаете, что на этом всё закончится? Это предупреждение. Настоящая анархия не за горами», — подчёркивает Хитченс.

На его взгляд, никто не может рассчитывать на безопасность в обществе, где люди не удерживаются от «вопиющей нечестности и не стыдятся её», а полиция становится просто «светлым воспоминанием». Но ситуация не изменится до тех пор, пока угрозу не почувствует богатая британская элита.

«Если бы у нас была политическая партия, которая верила бы в обеспечение закона и наказания за преступления, а также в необходимость заставить полицейских выполнять свои настоящую работу, то её поддержала бы вся страна. Увы, такой партии у нас нет», — заключает Хитченс.