Independent: будущее без российских энергоносителей и новая пандемия: Лондон готовит британцев к кошмарным сценариям

Министерство внутренних дел Великобритании обновило список угроз, с которыми британцы могут столкнуться в ближайшие годы, пишет The Independent. Среди 89 угроз издание выделяет «энергетический шантаж» России, последствия изменения климата и возможность новой пандемии.

Правительство Великобритании определило новый список угроз, с которыми страна может столкнуться в ближайшие годы. Как сообщает The Independent, министерство внутренних дел опубликовало список, который призван помочь Соединённому Королевству подготовиться к «наихудшим сценариям» воплощения самых серьёзных угроз.

В частности, внутреннее ведомство указало на возможность того, что президент России Владимир Путин нарушит мировые поставки энергоресурсов. В связи с этими опасениями вице-премьер Оливер Дауден посетит поставщика электроэнергии в Хартлпуле, где и представит составленный список, который он назвал «наиболее полной оценкой рисков, которую когда-либо публиковали» в стране. По словам политика, это позволит «правительству и партнёрам разработать надёжные планы и быть готовыми ко всему».

В четверг на крупнейшей в мире морской ветряной электростанции Dogger Bank Дауден представит первую турбину из установленных там турбин высотой 260 м. По мнению вице-премьера, эта электростанция поможет Великобритании «противостоять энергетическому шантажу Путина» после начала конфликта на Украине.

Наряду с действиями Кремля одной из важнейших угроз для страны в ближайшие годы названа возможность новой пандемии, которая начнётся в результате инцидента со смертельно опасным патогеном в одной из лабораторий мира. В пояснениях к списку сказано, что вероятность новой пандемии в настоящее время составляет от 5% до 25%, а её последствия будут «катастрофическими».

К числу основных рисков, с которыми сталкивается Великобритания, также относится климатический кризис и связанные с ним стихийные бедствия. В частности, речь идёт о лесных пожарах и засухах. Вероятность экстремальных погодных явлений, таких как периоды сильной жары и ураганы, варьируется от «значительной» до «умеренной» и, по оценке правительства, составляет от 1% до 25%.

Как отмечает The Independent, изменение климата уже привело к росту риска возникновения экстремальных погодных явлений в Великобритании. Причём есть основания полагать, что в будущем частота и интенсивность штормов, скорее всего, возрастёт.

По данным издания, в этом году в список из 89 угроз впервые включены такие риски, как злонамеренное использование беспилотных летательных аппаратов, кибератаки на системы здравоохранения и социального обеспечения и на транспорт, диверсии на подводных коммуникационных кабелях, а также нарушение работы космических служб.

Другие риски рассчитывались с учётом недавних резонансных событий. Так, например, в списке указывают на убийство члена парламента от Консервативной партии Дэвида Амесса. В связи с чем вероятность покушения на видного общественного деятеля, по оценке министерства внутренних дел, составляет более 25%.

The Independent отмечает, что британское правительство обновило список угроз впервые с 2020 года.