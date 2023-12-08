Foreign Affairs: Вашингтон использует шпионаж и экономическое давление, чтобы манипулировать миром

Соединённые Штаты контролируют экономические потоки во всём мире, или, другими словами, ведут экономическую войну там, где им вздумается, констатирует Foreign Affairs. США создавали эту систему якобы во имя безопасности. Однако теперь ею часто злоупотребляют. Так, Вашингтон может использовать свою власть, чтобы наказывать людей и целые государства, которые ни в чём не виноваты.

Соединённые Штаты контролируют экономические потоки во всём мире, или, другими словами, ведут экономическую войну там, где им вздумается, констатирует Foreign Affairs. Предположим, что компания в Перу решила вести бизнес с другой компанией в Малайзии. Теоретически это не так сложно.

Но есть загвоздка, о которой не все знают. Все транзакции, как с финансовой информацией, так и с данными, почти наверняка будут проходить через США или через подконтрольные Америке учреждения. Так у Вашингтона появляется возможность следить за обменом и, при желании, просто пресечь его. Другими словами, он может помешать вести бизнес компаниям, расположенным на противоположном конце света.

Частично такая власть объясняется долларом, который занимает большую часть мировой торговли. Поэтому для ведения международного бизнеса необходимо иметь доступ к финансовой системе США и следовать правилам, установленным Вашингтоном.

Но есть и другая менее известная причина экономической мощи США, пишет FA. Это кабели. Большая часть волоконно-оптических кабелей, по которым передаются данные и сообщения, проходит через Соединённые Штаты. И это даёт возможность Вашингтону отслеживать трафик, а Агентству национальной безопасности — просматривать данные.

Иначе говоря, США могут шпионить за тем, чем занимается тот или иной бизнес или целая страна. И, конечно, оперативно организовать введение санкций, если какие-то конкуренты посмеют угрожать их интересам.

Все подробности того, как Вашингтон стал обладателем такой огромной власти и как он использует её для манипуляций, описаны в новой книге Генри Фаррелла и Абрахама Ньюмана «Подпольная империя: как Америка превратила мировую экономику в оружие».

Например, авторы подробно описывают, как США заставили работать всю свою империю, чтобы сдерживать Россию и Китай. Становится очевидно, что вырваться из сетей Вашингтона крайне сложно, даже если это не нравится некоторым странам.

США создавали эту систему якобы во имя безопасности. Однако, пишет FA, теперь ею часто злоупотребляют. Так, Вашингтон может использовать свою власть, чтобы наказывать людей и целые государства, которые ни в чём не виноваты.

«Чтобы защитить Америку, Вашингтон медленно, но верно превратил процветающие экономические сети в инструменты господства», — цитирует книгу издание. Такое положение может подтолкнуть другие страны к разрушению нынешнего миропорядка.

FA считает, что экспертам стоит подумать о том, как ограничить или сдержать распоясавшуюся империю Соединённых Штатов. Ведь Вашингтон обладает полномочиями, которых не было ни у одного правительства в мировой истории.

Экономисты утверждают, что особое положение доллара вносит лишь незначительный вклад в реальный доход США. Также вряд ли есть большие экономические выгоды от размещения кабелей. Но Фаррелл и Ньюман показывают, что контроль Америки над узловыми точками мировой экономики даёт ей новые рычаги прежде всего политического влияния. И Вашингтон держится за них очень крепко.

По мнению авторов, впервые США начали извлекать выгоду из таких полномочий после терактов 11 сентября. Ранее возникали опасения перегнуть палку. Однако потом Вашингтон отмахнулся от каких-либо опасений и стал расширять финансовый надзор и практику применения санкций.

С этим не возникло сложностей, поясняет FA. Доллары для международных транзакций представляют собой банковские депозиты. А банк должен иметь отношение к финансовой системе США — и поэтому банкам по всему миру важна благосклонность Вашингтона.

В качестве примера значения такой благосклонности FA приводит историю Кэрри Лэм, назначенной Китаем бывшей главой исполнительной власти Гонконга. Власти США ввели против неё санкции «за нарушение прав человека». В результате она не могла нигде открыть банковский счёт. Даже в китайском банке. В итоге ей приходилось везде расплачиваться наличными и хранить их дома.

Другим примером является SWIFT, система обмена сообщениями, через которую совершаются крупные международные финансовые транзакции. Интересно, что эта организация базируется в Бельгии. Однако учитывая, что за ней стоят финансовые учреждения, которые полагаются на добрую волю правительства Штатов, она начала делиться своими данными с Вашингтоном. В итоге у них появилась возможность отслеживать транзакции по всему миру.

Именно с помощью SWIFT США смогли исключить Иран из мировой финансовой системы, что привело к стагнации экономики страны и небывалому росту инфляции. Тегеран был вынужден сократить свои ядерные программы в обмен на облегчение санкций.

Примечательно, что, по информации авторов книги, в местах, где волоконно-оптические кабели проходят по американской территории, правительство установило «разветвители» призмы, которые разделяют информацию на два потока. Один поступает к непосредственным получателям, а другой — в АНБ.

Другие страны, безусловно, тоже стараются следить за тем, что творится в США. Например, Китай прилагает все усилия для перехвата передовых технологий, сообщает FA. Но несмотря на все усилия, Пекину ещё далеко до Вашингтона в деле шпионажа. США по-прежнему доминируют в программном обеспечении, которое используется для разработки новых сложных полупроводников.

Итак, в американской империи объединились три важнейших элемента: контроль над долларом, контроль над информацией и контроль над интеллектуальной собственностью. Самым наглядным примером действия такой триады FA называет удивительно успешное поглощение китайской компании Huawei.

Всего несколько лет назад слава Huawei гремела по всему миру из-за их готовности поставлять оборудование 5G в большую часть стран. Учитывая, что у компании были тесные связи с правительством Китая, официальные лица США были в панике. Прежде всего, по их мнению, это давало Китаю возможность подслушивать остальной мир, как это уже делали Соединённые Штаты.

Дальше США действовали следующим образом. Вначале была получена информация о тайном сотрудничестве Huawei с Ираном, а это уже нарушение санкций. Затем, используя свой доступ к международным банковским данным, США обнародовали доказательства мошенничества финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, когда та сообщила британскому банку, что её компания не вела бизнес с Ираном.

Далее американские власти выдали запрос на арест Ваньчжоу, что и выполнили канадские власти, когда она проезжала через Ванкувер в декабре 2018 года. Ей и её компании было предъявлено обвинение в мошенничестве, а США использовали ограничения на экспорт американских технологий, чтобы оказать давление на тайваньскую компанию по производству полупроводников и отрезать доступ Huawei к передовым чипам.

После почти трёх лет под домашним арестом в Канаде Мэн заключила соглашение, и ей было разрешено вернуться в Китай. Но к тому моменту компания значительно ослабла, как и перспективы Китая доминировать в области 5G.

У такой неограниченной власти есть серьёзные риски, поясняет FA. Если Вашингтон будет использовать свои рычаги слишком свободно, это может подорвать основы экономической мощи США. Например, другие страны могут объединиться и внедрить альтернативные методы международных платежей в обход доллара.

Или если шпионаж США будет переходить все границы, найдутся государства, готовые проложить волоконно-оптические кабели вне территории Штатов. Также иностранные фирмы могут устать от ограничений и отвернуться от американских технологий в пользу того же Китая.

Пока что скрытая мощь США остаётся удивительно прочной. Но это не означает, что нет пределов тому, как далеко может зайти Вашингтон. По мнению экспертов, Китай может решить «защитить себя, уйдя в тень», прервав международные финансовые и информационные связи с остальным миром. Кстати, он в некоторой степени уже движется в этом направлении. А это уже повлечёт значительные экономические издержки для всех.

Авторы также признают ещё одну опасность такой неограниченной власти. Соединённые Штаты не всегда правы, часто принимают неэтичные внешнеполитические решения и, соответственно, могут нанести ущерб людям и государствам, которые того не заслуживают.

По мнению Фаррелла и Ньюмена, подпольная империя США заслуживает такого же особого подхода и мышления, как когда-то ядерное соперничество. Поэтому и политикам, и исследователям следует начать разрабатывать сдерживающие правила и планы по решению возможных проблем.