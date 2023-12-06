Россия не только одержала победу над санкционным режимом Запада, но также успешно действует на поле боя против всей машины НАТО, заявил на своём YouTube-канале журналист Дэнни Хайфон. По его словам, в некотором смысле Москва из-за конфликта на Украине стала ещё сильнее.

Россия не просто одержала победу над санкциями, в некотором смысле она одержала победу над всеми военными усилиями (Запада. — ИноТВ). Россия действовала успешно не только на поле боя против всей машины НАТО, так что теперь мы слышим, как появляются отчаянные истории о нехватке поддержки со стороны Запада, о сложной политической ситуации на Украине, о фактически застопорившемся или же поставленном на паузу контрнаступлении.



Что бы они ни говорили, ситуация на поле боя развивается сама собой. Там всё под контролем России. Но, как я уже много раз говорил на этой программе, это был не просто конфликт на поле боя. Поле боя, военный конфликт — это лишь средство для достижения конечной цели. Война всегда многогранна. Там всегда есть политическое измерение, там почти всегда есть экономическое измерение — и теперь больше, чем когда-либо с учётом распространения односторонних санкций, используемых коллективным Западом. Ведь, кроме России, ни одна другая страна не испытывала подобный натиск в плане санкций. Против России действует самое большое в мире количество санкций. Никто даже и близко не стоит.



Это не означает, что Иран, КНДР или Куба не страдают от разрушительных санкций. Сирия в особенности ощутила на себе совершенно непомерную боль от санкций, ведённых Соединёнными Штатами и их соучастниками-союзниками. Но пока в числовом исчислении Россия — это страна, против которой действует наибольшее количество санкций.



Но несмотря на это, мы уже на протяжении многих-многих месяцев обсуждаем то, как Россия, по сути, обошла эти санкции. Стоимость рубля в течение многих месяцев росла. И это была лишь часть истории, особенно в 2023 году.



Теперь мы наблюдаем экономическое восстановление России. Разумеется, не из-за обременительного режима санкций. Нет, не из-за этого. Тем не менее Россия, конечно же, действует в рамках мировой экономики, которая сейчас страдает от множества различных недугов. И, похоже, Россия их преодолела. Так что в некотором смысле мы можем сказать, что из-за конфликта на Украине Россия стала сильнее.



Дата публикации 05 декабря 2023 года.