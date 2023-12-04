Der Spiegel: у Путина есть все основания быть собой довольным

Все надежды Запада на провал украинского плана главы Кремля Владимира Путина не сбылись, сообщает Der Spiegel. Напротив, это его расчёты оказались правдивыми, и у него теперь есть все основания быть собой довольным. Российская экономика укрепилась. Изгоем на международной арене он так и не стал. Внутриполитических проблем ему можно не опасаться, а на поле боя на данный момент ситуация складывается в его пользу, рассказывает немецкое издание.

Долгое время на Западе царило убеждение, что план главы Кремля Владимира Путина на Украине обречён на провал, пишет Der Spiegel. Что рано или поздно он заплатит за боевые действия высокую экономическую и политическую цену. Но прошёл вот уже 21 месяц, а «день расплаты» так и не наступил. Напротив, расчёты российского президента сбылись — и у него есть теперь все основания быть собой довольным.

За это время экономика страны только выросла, что во многом связано с повышением объёмов производства в оборонной сфере. Этому также поспособствовало увеличение цен на нефть. Безработица достигла рекордно низкого уровня. А строительная отрасль демонстрирует небывалые показатели. Экономического краха, которого с нетерпением ожидали на Западе, так и не произошло. У Кремля получается обходить штрафные меры с помощью Китая и других стран-партнёров. При этом российские власти пользуются различными брешами в санкционном режиме, которые западные лидеры не спешат залатать.

К тому же Путин не стал изгоем на международной арене, продолжает издание. Недавно на саммите G20 он пускай и в виртуальном формате, но на равных общался с западными лидерами. Серьёзных внутриполитических проблем у главы Кремля также нет. Социологи не видят у россиян признаков наступления усталости от боевых действий, по крайней мере такой силы, чтобы она могла подтолкнуть к активным действиям. Путинская власть давно не была такой стабильной и неприкосновенной.

На поле боя на Украине ситуация также складывается в пользу главы Кремля. Он сейчас выглядит победителем. А в Киеве, напротив, опасаются, что российские солдаты могут перейти в наступление и захватить ещё больше территорий. Помешать этому может только падение цен на нефть и ужесточение санкций. Только тогда для Путина всё-таки может настать «день расплаты», надеется немецкое издание.