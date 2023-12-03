Скотт Риттер: западные санкции — лучший подарок для России

Антироссийские санкции не только помогли Москве развить свою экономику, но и полностью избавили её от западной зависимости, заявил экс-морпех США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. Россия долгое время находилась в «абьюзивных отношениях» с Западом, а приход санкций ознаменовал «суровый развод», после которого Россия довольно быстро оправилась и научилась жить самостоятельно — даже лучше, чем раньше.

СКОТТ РИТТЕР, бывший морпех ВС США: У русских дела идут всё лучше. Я думаю, что антироссийские санкции — это наилучший подарок, который мы когда-либо делали для России. Наложив санкции, мы решили за неё сразу несколько проблем.

Во-первых, мы освободили её от Запада и западной зависимости. В 1990-е годы, в конце 1980-х, во времена перестройки, Россия была просто очарована Западом. Они думали, что это решит все их проблемы. Они руководствовались девизом «Будь, как Майк!». Но проблема в том, что Майк не хотел, чтобы они «были, как Майк». Кажется, эта фраза про Майкла Джордана…

И в отношении Майкла Джордана это всё тоже правдиво! Не знаю, смотрели ли вы тот документальный фильм, но Майкл Джоржан был тем ещё безжалостным ублюдком. Он бы переломал вам ноги, если бы вы стали лучше него. Ладно, продолжайте.

СКОТТ РИТТЕР: Это правда. Спросите у Ларри Бёрда. Хотя Ларри Бёрд тоже был безжалостным типом…

В общем, России пришлось на собственном опыте понять, что Запад её не любит и не хочет, чтобы она была такой, как он. Это были 90-е. России пришлось самой выкарабкиваться, и ей потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от зависимости. Люди, находящиеся в абьюзивных отношениях, всегда хотят верить, что, несмотря на избиения со стороны партнёра, он всё равно любит, он вернётся, он изменится. «Проблема во мне, а не в нём! Если я изменюсь, он полюбит меня!» Вот и России пришлось через это пройти. А 20 процентов населения застряли в этих абьюзивных отношениях. «Если я изменюсь, Запад сможет полюбить меня, и тогда всё будет хорошо».

И тут бац! Пришли санкции, и отношения закончились. Всё было кончено — и это был очень суровый развод. Но он был необходим, потому что теперь эти 20 процентов российского общества ушли. И это не так уж и много: если из 150 миллионов человек ушли 700 тысяч — ну и ладно. Всё равно все они были сторонниками Навального, так что невелика потеря. Более того, большинство из них сейчас возвращается, потому что они поняли, что совершили ошибку, что в России всё в порядке, а на Западе — паршиво. Ладно, неважно.

В результате русские смогли обновить свою экономику, не беспокоясь об этих 20 процентах населения. В такой демократической стране, как Россия, недобор 20 процентов голосов означает поражение на выборах. А Путин не выигрывает выборы с 98 процентами. Он побеждает, набирая 56, 61, 62 процента голосов, как и мы на Западе. Он не приходит, как Саддам Хусейн, с поддельными результатами, говоря: «Я победил с результатом 99,9 процента голосов».

В общем, если бы со стороны России Путин жёстко разорвал отношения с Западом в экономическом плане, он бы, вероятно, проиграл выборы. А в парламенте, в Думе, вероятно, появились бы политические партии, которые изменили бы политическое направление России. Так что это стало подарком для Владимира Путина, потому что одной из проблем, сдерживающих Россию, были те самые 20 процентов российских хозяйствующих субъектов, которые говорили: «О, нет, нет, нет, нам нужно полностью интегрироваться с Западом» и всё в таком духе. Теперь их нет. Вопрос разрешился. И у Путина из-за этого нет никаких политических проблем. Вина легла на плечи Запада.

И ещё одна проблема, которую мы помогли решить, — это олигархи. Путин буквально унаследовал этих олигархов. Опять же в 90-х Россия была в таком упадке и настолько близко к полному краху, что люди не понимают степень чудесного восстановления, которое произошло под руководством Путина, во время его нахождения у власти. Если бы вы действительно хорошо изучили то, что сделал Путин, чтобы изменить ситуацию, вы бы, наверное, влюбились в этого человека. Но нам этого делать нельзя — это ведь Владимир Путин, он зло, и о нём нельзя говорить ничего хорошего! Но этот человек вывел Россию из бездны. А это не происходит в одночасье.

И это не диктатура, дамы и господа. Путину приходится садиться за стол и работать с теми людьми, которые у него есть. А люди, которые были у него изначально, — это отвратительные олигархи, которые контролировали российскую экономику. И Путин должен был поставить их под контроль, но не смог, потому что уровень контроля, который имели они, был огромным и очень глубоким. Они разворовывали имущество, покупали яхты, дома, инвестировали миллиарды, вкладывали их в банки, что сильно вредило российской экономике. Путин не мог решить проблему олигархов, потому что, если просто всех их выгнать, экономика рухнет. А это противоположно тому, что пытался сделать Путин.

И тут мы со своими санкциями. Мы делаем «гениальный» ход — вводим санкции против всех российских олигархов, лишаем их всех денег, отбираем все их средства. Для них всё кончено. А Путин говорит им: «Даже не вздумайте возвращаться сюда в поисках сочувствия. Вы все решили уехать из России, вывезти свои деньги и не возвращаться. А если захотите вернуться, то запомните — правила игры изменились. Время, когда вы наживались на России, прошло. Всё, что вы теперь заработаете, будет реинвестировано обратно в Россию. Мы больше не позволим вам нарушать правила».

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.