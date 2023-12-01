Global Times: идеальное партнёрство — Россия и Китай оформляют отношения в деле освоения Луны

Россия завершила процесс ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве Международной научной лунной станции (МНЛС), пишет Global Times. Как отмечается в материале издания, эксперты полагают, что масштабный проект позволит Москве и Пекину проявить свои лучшие качества в сфере освоения космоса, дополнив друг друга.

Россия официально ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Китаем по реализации проекта строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает Global Times со ссылкой на российские СМИ. Как уточняет издание, ратификацию соглашения одобрила комиссия российского правительства по законодательной деятельности.

По информации Global Times, реализовывать масштабный проект, готовность поучаствовать в котором выразили в общей сложности уже 20 стран и организаций, Москва и Пекин планируют с 2025 по 2035 год в несколько этапов. В рамках первого из них будет определено место для строительства станции и проверены технологии, обеспечивающие безопасную и точную посадку на поверхность Луны, для чего Россия отправит к спутнику Земли аппарат «Луна-Глоб». После этого на Луну будут доставлены модули для строительства станции.

Как заявил в интервью Global Times главный редактор журнала «Аэрокосмические знания» Ван Янань, научное сообщество сейчас занято разработкой методов строительства лунной станции с применением технологий 3D-печати. По словам Вана, с помощью подобных технологий можно было бы перерабатывать лунный грунт в состав, аналогичный бетону, что позволило бы сократить издержки.

По словам главы Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, создание модулей станции прямо на поверхности Луны из имеющихся материалов, дабы обеспечить максимальную эффективность, стало бы логичным первым шагом, говорится в материале Global Times.

Как пишет издание, совместная работа Китая и России над проектом позволит создать своего рода кумулятивный эффект. По мнению Ван Юнаня, со стороны России основным преимуществом выступает наработанный ещё в советское время опыт исследования Луны — а к тому же страна с тех пор так и не прекращала преследовать амбициозные цели, реализуя масштабные фундаментальные исследования в таких областях, как астрофизика и химия. Кроме того, Москва продемонстрировала в деле освоения космоса способность к удивительным инженерным инновациям, отмечает обозреватель GT.

Вместе с тем в последние годы Россия показывала относительно скромные результаты в плане исследования космоса, испытывая нехватку кадров и ресурсов, — и именно с этим ей как раз и может помочь Китай, у которого имеется серьёзный потенциал как в экономическом, так и в инженерном отношении, пишет Global Times. «Пережив период развития аэрокосмических технологий, Китай создал большой объём надёжных инженерных ресурсов, готовых к реализации новых задач, — говорится в материале газеты. — Так, например, у КНР имеется и космическая станция, и корабли как пилотируемого, так и грузового типа, и различные ракеты-носители, которые нашли широкое применение в решении серьёзных космических задач, отметил Ван». С финансовой же точки зрения инвестиции Пекина в космическую отрасль являются хорошо продуманными и способны выдерживать перемены в экономической среде, отмечается в статье.

«Думаю, что сотрудничество между Китаем и Россией также позволит обеим сторонам кое-чему научиться, — цитирует GT Ван Юнаня. — Так, китайское стремление к педантичности и российское инновационное мышление могут друг друга дополнять, делая акцент на сильных качествах каждой из сторон».